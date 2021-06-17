國產疫苗的網路聲量，在近一個多星期達到高峰，尤其高端疫苗更是受到網友熱烈討論，除了效果、副作用外，其解盲成功後，能否成為不滿意度節節高升的蔡政府之及時雨，亦備受矚目。筆者應用源大數據「uMiner平台」分析國內主要網路社群，從兩項重要指標發現，即使高端成功解盲，台灣民眾對政府的不信任度和怒氣值依舊偏高。

首先，是總統蔡英文的正負面聲量。筆者分析蔡英文臉書6月6日至15日、這10天中約14萬筆留言發現，負面聲量在高端解盲後並未趨緩。

其中，蔡英文於6月11日、高端解盲成功後一日的貼文，雖對國產疫苗之有效性及安全性做出保證，但網友並不買單，9000多筆留言裡，有超過56%為負面留言，充分凸顯對她的不信任。

6月6日至6月15日，蔡英文臉書正負面聲量趨勢圖。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

第二個重要指標，則是網友在疫苗相關議題中，對政治人物的情緒反應。筆者以臉書的怒臉符號為主要情緒指標，發現在過去一週的疫苗議題中，行政院長蘇貞昌、蔡英文與衛福部長陳時中，剛好就是怒臉平均數的前三多，甚至比上週發生好心肝事件的台北市長柯文哲還要多。

進一步分析怒氣值的主要來源，包括疫苗分配數是否有藍綠縣市不公、疫苗採購進度嚴重落後、疫苗跟雞腿的比喻等；而即便高端已解盲成功，同樣得面對能否面對英國病毒變種株、衛福部EUA標準是否為其量身打造等質疑。

網友在過去一週，對國內主要政治人物在疫苗議題表現上的情緒指標。（表／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

從上述分析可推論，即便高端解盲成功，蔡政府仍需努力、盡早引進更多疫苗，並讓國人相信國產疫苗品質，才能挽回民眾對政府的信任。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據