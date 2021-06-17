資深草根藝人長青（本名：吳新三）昨(16日)傳出因心臟問題驟逝，享壽76歲，消息傳開後，許多曾和他合作過的演藝圈朋友都難過哀悼，名嘴粘嫦鈺更自曝不久前才打電話問候過長青，聽他精神奕奕，還提議他可以多參加點節目、多露面，未料成為遺憾。

長青過去演出《傻女婿》中的「水蛙土」一角成名，最知名的代表作則是播出10年的《鳥來伯與十三姨》中的「香腸伯」，綜藝節目《天天開心》也可見他的身影。昨他傳出病逝，「鳥來嬤」吳敏相當錯愕，沒想到一切來的這麼突然，她也透露長青曾動心臟手術，自此非常重視健康，黃西田更感慨這幾年好友豬哥亮、賀一航一個個相繼離世，如今長青也先走一步，除了難過還是難過。

粘嫦鈺發文。（圖／翻攝自粘嫦鈺臉書）

名嘴粘嫦鈺昨深夜則在臉書說，前年才為了節目《大尋寶家》到長青位於台中的豪宅拍廣告，讓她對長青夫妻的親切熱情印象深刻，長青更為了他們秀出家中寶物，把大家都逗得很開心，播出後反應也很好。前陣子粘嫦鈺更和長青通電話，建議他要多回到螢光幕前，長青也沒有拒絕，反應相當活躍。

粘嫦鈺透露跟長青最後通話內容。（圖／中時資料照片）

粘嫦鈺說，幾次接觸長青的印象都覺得對方身體很好，應該無大礙，雖然知道他有心血管老毛病，但沒想到會因此突然離世，「這麼突然，我真的不願意相信」，並謝謝他將歡笑留給觀眾，一路好走，網友回應：「走上天堂做神仙了」、「一路好走，永遠記得您的笑容，願您在另個國度，也要像您主持過的《天天開心》一樣無牽無掛」。