美股周三收黑，台股今(17日)開盤以17254.84點、下跌53.02點開出，開盤不久指數即跌逾百點，台積電今除息2.5元，開盤以601元、下跌2元開出，呈現貼息，高端疫苗開盤240元，下跌15元，跌幅5.88%。

台積電今除息，每股配發2.5元，根據證交所估算，市值將減少648億元，影響加權指數大約21.33點，台積電自2019年起採每季配息以來，過去7次皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，去年12月17日更是開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日。

美國聯準會(Fed)周三(16 日)公布利率決策會議結果，暗示可能在2023年開始升息，早於市場先前預期，美股應聲下挫，道瓊指數收盤下跌265.66點(或0.77%)，以34,033.67點作收，標普500指數收盤下跌22.89點(或0.54%)，收在4,223.70點，那斯達克指數終場下跌33.17點(或0.24%)，以14,039.68點作收，費城半導體指數盤下跌24.97點(或0.77%)，收在3,201.01點。

台股16日開低震盪，受台指期結算影響，尾盤一度急殺，終場加權指數收在17307.86點，下跌63.43點，成交值5675億元，三大法人外資及陸資賣超181.82億元，投信賣超12.17億元，自營商買超21.09億元，合計賣超172.9億元。