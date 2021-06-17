國內5月爆發本土疫情後，一發不可收拾，但隨著近日確診案例下降，全台三級疫情警戒6月28日之後，可望解封，可是在全民尚未完全接種疫苗之前，人人還是要做好防疫措施，免得嚴峻疫情捲土重來。然而令人憂心的是，在危機尚未解除之前，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，16日卻在網路上看到有不少人計劃暑假出遊，讓他不禁擔心表示，台灣這波疫情與去年不同，完全沒有報復性旅遊的本錢，萬一疫情出現在醫療匱乏的離島或東岸地區，傷亡情況恐怕比這次更驚人，希望學生們今年一整年都好好待在家線上學習。

謝宗學臉書發文勸學生暑假勿出遊。（圖／翻攝自謝宗學臉書）

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書寫道，昨看了一些留言發現「不少人期待暑假解封，可以完成已經預約好的旅遊活動」。但他表示，即使降為二級疫情警戒，這次台灣疫情狀況跟去年不同，社區極難完全清零，沒有報復性出遊的本錢「只要暑假有大規模的人流移動，疫情有極高的機率捲土重來，甚至擴散到全台各地多點爆發社區疫情，到時候再度三級疫情警戒的時間可能持續到年底」。

謝宗學指出，萬一在旅遊景點東海岸、南台灣、或離島爆發大規模社區疫情，這些原本醫療資源就相對匱乏的地區，傷亡人數恐怕比現在更為驚人「只有犧牲今年的暑假，才有可能換來孩子九月回校上課和明年寒暑假出遊」。

其實，流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也說過，雖然目前疫情穩定，因依照各國的經驗，只要稍微鬆懈就可能會反彈，千萬別以為已經趨緩。

針對有人開始規畫暑假出遊情況，一名外島民宿業者留言指出，確實有客人要訂8月房間，可是都予以拒絕，因為外島的醫療的確無法成負擔重大疫情風險。

該業者同時勸打算暑假出遊的學生，暑假要好待在家，還要把謝宗學醫師這篇文章分享出去，希望大家都要有這樣的危機觀念，唯有現在不收趴趴走的客人，對控制疫情才有幫助，也希望旅宿同業再撐幾個月。

有人看到謝宗學的貼文後留言表示「已直接取消夏令營及花蓮旅行」、「取消夏令營跟小琉球行程了」、「已跟孩子說，做好暑假都待在家的準備了」。