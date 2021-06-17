櫃檯買賣中心將於今年6月30日起實施上櫃股票造市者制度，期望藉由證券自營商擔任「股票造市者」持續提供買賣雙向報價，以有效增加優質低流動性個股委託買賣單量，目前已有多家證券自營商提出申請。

為提升體質健全但流動性偏低上櫃股票的交易量能，櫃買中心將於今年6月30日起實施上櫃股票造市者制度，期望藉由證券自營商擔任「股票造市者」持續提供買賣雙向報價，以有效增加優質低流動性個股委託買賣單量，提高投資人之買賣成交機會，進而提高整體上櫃股票市場的價格發現功能及交易動能，使投資人、證券商及整體市場均因此受惠，達到「三贏」效果。

櫃買中心表示，證券自營商自5月10日起已陸續向本中心申請參與造市者制度，目前已有多家證券自營商提出申請。

此外，為獎勵造市作業表現績優之「股票造市者」，本中心將配合新制度的推出，辦理上櫃股票造市者競賽獎勵活動，以鼓勵造市者積極報價，另為引導投資人重視企業社會責任及永續責任投資，特別設立獎項鼓勵證券商擔任本中心「臺灣上櫃企業社會責任指數(CSR指數)」(預計今年6月25日更名為「臺灣上櫃永續指數(ESG指數)」)成分股的造市者，希望透過造市者制度，對於在企業社會責任或永續發展上表現良好的上櫃公司，可同步提升其交易能量及能見度。