全台疫情不斷擴大，社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」引發爭議，雖昨晚（16）已致歉，後續效應仍持續發酵。同屬大安文山選區的國民黨台北市議員鍾沛君直言，她真的不明白在自己選區怎會有議員，無視民眾的恐懼與無奈，把「坐牢」，「慚愧」這樣的字眼加諸於自己選民。

鍾沛君昨日在臉書發文表示，她認為自己現在做的是世上最幸運的工作，也是最難受的工作。幸運的是，她有一些選民賦予的權力與聲量，能夠幫助需要的人，但它也是兩面刃；難受的部分，是當她總有能力的極限，或是人微言輕，做不到聞聲救苦。在疫情期間，幾乎每天都面臨這樣的掙扎。

鍾沛君指出，三級警戒開始的前兩週，她的臉書粉絲專頁、Line帳號與辦公室，接到大量陳情，都是和民眾擔心親人染疫，或已遭遇親人染疫，卻卡著去不了檢疫所，也進不了醫院有關。而這兩週，醫療量能逐漸趕上後，更多民眾反映的是紓困與補助。民代，相對於行政部門，他們的職責當然是監督，甚至批評。但對民眾來說，民代與行政部門，都是手中握著權力的人，防疫如果還有改進空間，民代怎能置身事外，民代也責無旁貸。

針對苗博雅的言論，鍾沛君坦言：「所以我真的不明白，在我選區怎會有一位台北市議員，無視民眾的恐懼與無奈，把『坐牢』，『慚愧』這樣的字眼加諸於自己選民。先做人，再來做議員，再來才是某某政黨。疫久，見人心。」