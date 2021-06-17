美國加州15日解封，已施打疫苗者在多數場合不必戴口罩；不過隱憂是，聯邦或地方政府為了兼顧隱私權，尚無統一驗證方式，民眾「無罩」出入營業場所全憑信任制。

歷經15個月疫情警戒，美國人口最多的加州重啟經濟，解除餐廳、賣場、電影院、健身房等各種營業場所的社交距離和人數限制，除了醫院和搭乘公共運輸，已施打疫苗的人不再需要戴口罩。

美國人高度重視隱私權，聯邦政府為了避免「疫苗護照」議題陷入政治攻防，目前不打算推動全國範圍的疫苗護照。加州州長紐松（Gavin Newsom）15日用鼓勵代替要求，呼籲居民誠實以對。

被問到企業商家如何辨識來客有無施打疫苗，政府是否推出驗證機制，紐松表示：「全靠民眾自主驗證，這是信任制，政府不會要求民眾出示施打證明，但我們鼓勵企業做出對自己最有利的決定。」

不過紐森在本週也曾對外表示，加州正研發電子系統，幫助企業商家了解上門客人是否完整施打疫苗。美國媒體觀察到，紐森避免使用「疫苗護照」這樣的用語。

在美國接種疫苗之後，每個人都會得到一張印有CDC標誌，寫有接種人姓名、生日和施打日期、疫苗廠牌的手寫卡片，做為疫苗接種的證明。

目前少數企業要求客人出示小卡。美國職棒為例，紐約洋基隊5月底在主場開設「已施打疫苗」看台區，這一區看球不用保持社交距離，進場時必須出示疫苗小卡。

不過這張疫苗小卡是醫護手寫，容易偽造，據傳網路上已經有人販售偽造卡。此外，以洛杉磯的情況為例，餐廳、主題樂園、電影院、賣場15日完全解封之後，多數商家大多沒有口頭詢問或要求顧客出示疫苗證明。

根據記者觀察，加州解封首日，無論觀光景點或市鎮商圈仍有半數以上的美國人自主實施防疫。

美國過去一年疫情籠罩，60萬人喪命、千萬人失業帶來殘酷教訓，為了兼顧眾人健康和家庭生計，只能學習與病毒共處，口罩、社交距離和人數管制等防疫措施形同美國人生活中的「第二天性」，如今解封，許多人就算打了疫苗，外出仍然戴口罩。