【愛傳媒葉毓蘭專欄】6月15日全台各地高溫，長者疫苗開打，絕大多數的長輩們都很辛苦，在豔陽下苦候2-4小時有之，也有傳來打完後猝逝、甚至是不堪久候等不到打疫苗就猝逝的個案，基隆有一位孝順的孫子，以公主抱的方式，抱著不良於行的老爺爺走了三百公尺的階梯，到接種站去打疫苗，被譽為是15日最動人的畫面。

新聞中也有一位曾任部會次長的陳先生，為了93歲的老母親能夠打疫苗，居住地的新北數量不足，戶籍地的屏東也不希望有新北足跡的老太太回鄉，四處碰壁最後總算為母親可以接種疫苗的地點，其中的辛苦，有誰知道？

Covid-19從去年年初開始，對我們每個人都生活都產生影響。去年2月24日，我的乾爸辭世，雖然疫情未明政府只做減少群聚的呼籲，但是我們還是能夠為他辦了簡單隆重的後事。

今年五月中疫情爆發後，三級警戒開始的那天，我的前辦公室主任驟然辭世，原來要為她辦的追思會，一天數變，最後公祭取消，我們連最後的道別都來不及；更別提那幾天有多場婚宴，從去年開始延期的婚宴，原以為台灣的防疫世界第一，年初開始規劃，搶訂婚宴場地，居然到了最後關頭必須作罷。

這些人生的悲歡離合，都被疫情打亂了。

最令人心疼的是，這一個月來被新冠肺炎奪走的四百多條人命，化做一個案號，有很多人是孤獨地等、寂寞的走；摯愛的家人都來不及道別、來不及謝恩，連骨灰罈上都來不及刻上姓名。

這段疫期中，有太多的遺憾、太多的嘆息。我們的長輩們，是新冠肺炎病毒最大的受害族群，也是這波疫情往生者的大宗。感謝日本捐贈的AZ疫苗，終於讓我們的長者終於有機會可以打疫苗，可以減少成為重症的機率。

但是因為疫苗劑量仍然不足，很多縣市對於長者的施打優先順序不一，有些縣市要85歲以上，還有設籍者優先，有些縣市比較寬裕。

但願中央疫情指揮中心能夠多花點心思與各縣市做好事前協調，寧可多做些規劃安排，不要讓老人家有苦候數小時、或是被當人球瘟神梯的情形。

家有一老，如有一寶。這些長者，都是臺灣的寶，讓我們多做些功課，讓他們少吃點苦。

作者為立委、前警大教授

照片來源：疾管署官網截圖。

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