【愛傳媒黃珊珊專欄】這兩天台北市開放85歲以上長輩接種疫苗，各地有些零星的狀況，各界給予的回饋，我們都持續改進，也謝謝各位長輩的耐心，謝謝區公所、鄰里長以及全體的醫護同仁的協助，能做得更好的地方，我們都會繼續進步，讓每一次的預約和施打更加順利。

我們將在17日、18日開放80歲以上長者及65歲以上原住民預約疫苗接種，這次無論是否設籍台北市，只要符合年齡者都能夠預約，第二批疫苗的施打時間將在18日開始。

這次的系統，我們持續改進，預約時段將以半小時為梯次，長輩就能清楚知道哪個時段前往施打，還是要再強調一次，只要有預約，就一定能打得到疫苗，所以按照通知單上的時段內抵達就好，不要太早、不要太晚、剛剛好就好。

作者為台北市副市長

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