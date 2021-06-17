新竹縣趙姓男子因與妻子發生爭吵，員警據報前往處理，不料趙男竟罵員警「我剛剛罵你了嗎？神經病」、「你是不是要做流氓？」，台灣高等法院維持一審判決，認定趙男貶損員警人格及名譽，依侮辱公務員罪判刑3月，可易科罰金定讞。

新竹縣政府警察局勤務指揮中心在去年3月15日凌晨3點多及同日晚上11點分別接獲報案，指稱金姓女子與其配偶趙姓男子發生爭執，且有毆打情事，曾姓及謝姓警員前往處理，經屋主金女同意後入內，並要求趙男供身分證件。

趙男竟以「挖操」、「我剛剛罵你了嗎？神經病」、「你是不是要做流氓？」、「我說你想做流氓阿。我說你想做流氓嗎」、「我剛剛說你們像流氓一樣」等語，侮辱依法執行職務的警員。

一審新竹地方法院將趙男判刑3月，他提上訴，並由律師舉「中壢警違法臨檢」的新聞資料等，企圖脫罪，但二審台灣高等法院認為，內容與本案的事實全然迥異，無從比附援引，無法採為對趙男有利的論據。

高院認定，趙男用口出「挖操」「神經病」、「流氓」等言詞，已可使聽者感受陳述人情緒激動，應屬攻擊性之言詞，核與單純之發語詞或口頭禪有別，實已貶損員警人格、名譽及社會評價，並使其等感到難堪與屈辱，駁回上訴，判刑3月確定。