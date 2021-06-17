高市90多歲翁打疫苗身體不適，今晨緊急送醫，因陪同家屬多，部分家屬不滿被擋在急診室外和醫護起爭執，警方出動快打部隊到場處理。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

家屬在急診室急問老翁送醫後的狀況。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

經警方和院方溝通後，家屬獲准進入急診室等候，但老翁到院後不治死亡。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名90多歲老翁昨日在家屬陪同下打完疫苗，今天凌晨突然身體不適緊急送醫，焦急陪同到院的家屬，因疫情期間，人數管制，無法全數進如急診室，當場和醫護發生爭執，警方獲報，出動快打部隊到場，家屬被大批警力團團圍住，氣得大罵：「昨天打疫苗後人還好好的，今天就出狀況，我要見市長！」老翁後來到院後不治死亡，成為高雄首例打疫苗後死亡案例。

根據了解，該名90多歲老翁，有慢性病史，於6月15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

三民一分局警方今晨接獲高醫報案，指有家屬在急診室抗議，警方出動快打部隊到場，家屬因無法陪同打完疫苗出現身體不適的老翁一起進入急診室，急得跳腳，一名女性家屬焦急地跪在地上痛哭，男性家屬則氣得大罵：「昨天打疫苗後人還好好的，今天就出狀況，我要見市長！」。

高市府表示，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。