高雄市1名90多歲老翁昨日在家屬陪同下打完疫苗，今天凌晨突然身體不適緊急送醫，焦急陪同到院的家屬，因疫情期間，人數管制，無法全數進如急診室，當場和醫護發生爭執，警方獲報，出動快打部隊到場，家屬被大批警力團團圍住，氣得大罵：「昨天打疫苗後人還好好的，今天就出狀況，我要見市長！」老翁後來到院後不治死亡，成為高雄首例打疫苗後死亡案例。
根據了解，該名90多歲老翁，有慢性病史，於6月15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。
三民一分局警方今晨接獲高醫報案，指有家屬在急診室抗議，警方出動快打部隊到場，家屬因無法陪同打完疫苗出現身體不適的老翁一起進入急診室，急得跳腳，一名女性家屬焦急地跪在地上痛哭，男性家屬則氣得大罵：「昨天打疫苗後人還好好的，今天就出狀況，我要見市長！」。
高市府表示，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。