從工廠和農場，到煉油廠和建築工地，四處都是炎熱、骯髒、吵雜又危機四伏的地方，而這些地方又對維持工業發展而言至關重要。

這些地方在進行日常作業的同時，都需要被檢查及維護，但考量到安全和工作環境的問題，派人員進駐執行檢查和維護的工作，不見得是明智之舉。

機器人和自動化技術應用於製造、農業、建築、能源、政府和其它產業的程度日漸加深，不過仍有許多業者持續努力將人工智慧（AI）和深度學習的優勢用於最具挑戰性的應用環境中。

透過全新的 NVIDIA Jetson AGX Xavier 工業模組，可以協助業者在極為重視安全和可靠性之惡劣環境中的網路邊緣部署 AI。

全新的工業模組擴展 Jetson AGX Xavier 系統模組的功能，讓開發者能夠建立先進且支援 AI 的堅固系統。Jetson AGX Xavier 工業模組專為在最惡劣環境下進行智慧影像分析 （IVA）、光學檢測、機器人、電腦視覺、自主操作及 AI 等作業所打造。

此模組採用小巧省電的設計，能夠穩定地提供每秒 30 兆次的 AI 運算效能。其零組件通過嚴格的工業標準測試，擁有嶄新的安全功能，能夠承受劇烈的衝擊和振動，以及極端的溫度範圍。其與現有的 Jetson AGX Xavier 模組的插腳（pin）、軟體和外形相容，因此可以輕鬆地進行升級。

Jetson AGX Xavier 工業模組是專為在工業、航空航太、國防、建築、農業、物流、庫存管理、運送、檢查和醫療保健領域的應用所打造。而這些領域的應用項目包括工人和場地安全、場地門禁和監測，以及在危險惡劣的環境中進行檢查等。

在石油和天然氣產業中，Jetson AGX Xavier 工業模組透過監測或檢查管線、閥門、設備和維護工作的情況以取得即時的最新動態，簡化邊緣的異常和故障預測作業。此模組強大的可靠性使其可以用於安全性、預測性維護和合規性等作業，以及設備在不斷變動的環境中仍要維持運作的情況。

一間每天生產超過千輛台汽車的製造工廠，需要即時檢查六百多萬個焊接點。工廠借助 Jetson AGX Xavier 工業模組上的 AI 和電腦視覺功能，可以直接分析來自焊槍的加工及品質數據，如此一來便能減少檢查時間、提高品質預測能力，最終為消費者提供更安全的汽車。

NVIDIA曾經在 GTC21 大會上介紹過另一個例子，便是在壓鑄過程中使用 AI 來偵測異常情況以及早預測產品品質，不僅能省去高達 30％ 的額外加工成本，並將產品不良率降低達 40％，使工廠能夠以更高效且更安全的方式進行作業流程，最終提高生產力和投資報酬率。

同樣的，建築工地採用的重型設備必須能夠在各種氣候條件下穩定運作；農場需要可以載運肥料和除草劑噴灑器的拖拉機，並在各種地形上採收數千英畝的農作物；無人飛行器與無人機在惡劣環境中飛行時，會經歷極端的衝擊和振動；定點照護使用的超音波設備與病患監測器需要長時間的持續運作。

Jetson AGX Xavier 工業模組為這些機器提供自主操作所需的功能。Jetson AGX Xavier 工業模組將 Jetson AGX Xavier 系統模組的超級運算能力，結合在惡劣環境中部署 AI 所需的全新可靠性、可用性和可維護性功能。這些功能包括錯誤更正碼、單一錯誤校正、雙重誤差偵測和奇偶校驗保護，以便在工業應用中提供內部 RAM 復原（resilience）、定位和資料匯流排錯偵測和校正，以及 IP 復原。

此模組具有由安全叢集引擎（Safety Cluster Engine，SCE）監管的安全功能，使其適用於通過安全認證的工業級產品。此模組亦具備和 Jetson AGX Xavier 相同的關鍵加速器和高速 I/O。

Jetson AGX Xavier 工業模組搭載具有 64 個 Tensor 核心的 512核 NVIDIA Volta GPU、2 個 NVIDIA 深度學習加速器、2 個視覺加速器、1 個 8 核 NVIDIA Carmel Arm CPU、1 個編碼器和解碼器等。全新 SCE 包含雙 Arm Cortex-R5 處理器，可用於整合故障偵測機制、鎖定式子系統與支援系統內建測試。Cortex-R5 處於持續在線網域的狀態，可用於安全和錯誤校正功能。

Jetson AGX Xavier 工業模組附有硬體認證的安全啟動、硬體加速加密、支援加密儲存裝置、記憶體，以及其它保護客戶端軟體的安全功能。