日本提供124萬劑ＡＺ疫苗，85歲以上長者6月15日全國同步施打，施打首日及前後天，各地陸續出現不少狀況，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）統計調查，在六都市長的部分，台北市長柯文哲拿下六都聲量王，共有115,835筆，其中疫苗施打首日討論就占43,046筆，很多民眾抱怨現場動線不佳，老人家得頂著烈日大排長龍等候，柯文哲被問到此問題時表示：「這麼早來排隊幹什麼」。

打疫苗變「公嬤群聚」怒斥官員 陳其邁六都市長聲量第三名

第二名聲量的是新北市長侯友宜，除了疫苗開打議題之外，在防疫記者會上，侯市長透露跟蔡總統的電話中希望蔡英文約束綠營民代不要攻擊他，不過，卻遭到綠營以及民進黨發言人顏若芳公開反擊「不應把監督當惡意的話題」，讓侯友宜的聲量反倒更高。

第三名陳其邁共有37,2191筆，值得關注的是15日當天高雄市的「宇美町」式施打法，讓人印象深刻，網友大力稱讚，但一開始大規模施打，動線、距離規劃不佳，卻也造成阿公、阿嬤「群聚打疫苗」的狀況，使得陳其邁現場怒斥官員，消息、畫面曝光造成後續效應，諸多話題影響之下，讓陳其邁比前一天14日的網路聲量明顯增加。

第四名為台南市長黃偉哲13,557筆，第五名桃園市長鄭文燦6,578筆，第六名台中市長盧秀燕3,302筆。

好感度 盧秀燕搶下六都之冠 柯文哲倒數第二

話題多、聲量高，網路好感度也會高嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/14~2021/06/16）進一步分析，長者疫苗注射首日和前後一天，台中市長盧秀燕「低聲量衝出高好感度」，正負聲量數值幾乎打平，因此好感度奪冠，第二名陳其邁、第三名鄭文燦、第四名侯友宜，第五名則是台北市長柯文哲，雖然他是聲量王，但網友對柯文哲的負面情緒討論度卻是六都市長之中最高者，因此好感度是六都中倒數第二，最後一名則是黃偉哲，主要是因為端午節在蔡總統貼文下留言「粽盼親離」，引發網友各式歪樓。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月14日至2021年06月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『六都市長』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。