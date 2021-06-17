伊朗明天舉行總統大選，新總統將取代即將結束兩個任期的改革派領導人羅哈尼。目前4位候選人呼聲最高的保守派神職人員萊希說，將在建立強有力政府前提下維護核子協議。

羅哈尼（Hassan Rouhani）是促成2015年伊朗核子協議關鍵人物之一。列強與伊朗正就如何挽救協議進行協商，這讓明天伊朗大選由誰出線受到矚目。

伊朗2015年與英國、中國、法國、俄羅斯、美國、德國和歐洲聯盟簽署通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），同意限制核計畫以換取解除所受的大部分經濟制裁。

美國前總統川普2018年5月片面退出協議並且恢復制裁；伊朗以逐步縮減對協議所作承諾予以回應，但仍然是簽署國。

美國總統拜登上台後不僅希望核協議起死回生，甚至還要延長並且強化對伊朗核發展的限制，華府和德黑蘭已經就此進行數個回合間接談判，這升高協議終獲挽救的希望。由於核協議的未來現在得看伊朗的態度，目前4位候選人因此成為焦點。

然而，伊朗改革和務實派人士的候選資格普遍遭到憲法監護委員會（Guardian Council）取消，導致民眾期待破滅。觀察認為，明天大選投票率將會非常低。憲法監護委員會是由12名成員組成的審查機構，被賦予審查選舉候選人和解釋憲法等職權。

共529位登記參選者本來有7人通過憲法監護委員會審查。7名候選人中，保守派或強硬派有5人，溫和派和改革派各有一位。但昨天，屬強硬派的前伊朗最高核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）和國會議員查康尼（Alireza Zakani），以及改革派前副總統邁赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）宣布退選。

半島電視台（Al Jazeera）將目前剩下的4位候選人背景整理如下：

● 萊希（Ebrahim Raisi）：60歲伊朗司法總監，保守派

萊希獲得保守和強硬派政治人物與派系普遍支持，在大選民調中遙遙領先。他和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）一樣纏黑色頭巾，代表他是賽義德（sayyid）—伊斯蘭教先知穆罕默德後裔。

神職人員萊希被視為82歲哈米尼最可能接班人。大選辯論會中有對手因此表示，即使他當選，未來恐怕也得放棄總統職位。

萊希出身伊斯蘭教什葉派第8任伊瑪目禮薩（Imam Reza）聖陵所在的宗教重鎮、東北部麥什赫德巿（Mashhad），受業於什葉派聖城科姆（Qom）神學院中一些伊朗最顯赫教士。他的教育背景在辯論會中也成為焦點，他強調自己擁有法學博士學位，否認只受過外界指稱的6年正規教育。

1979年伊斯蘭革命後，年輕的萊希任職西南部馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleiman）檢察官辦公室，後來成為檢察官，負責多個司法管轄區，1985年升任德黑蘭副檢察長。

據聞萊希1988年曾經參與大規模處決數以千計政治犯，他從未公開回應相關指控。之後30年，他歷任德黑蘭檢察長、監察總署（General Inspection Organization）署長、神職特別法庭（Special Court of the Clergy）檢察長、副首席大法官。

哈米尼2016年3月任命萊希為拉扎維聖陵基金會（Astan Quds Razavi）主席。主管伊朗最大慈善基金會之一讓萊希掌控價值數十億美元資產，鞏固了他在麥什赫德神職人員和商業精英中的地位。

他2017年參選總統時，以38%得票率（近1579萬票）敗給羅哈尼的57%選票。哈米尼2019年任命萊希為司法總監，萊希將自己塑造成打貪鬥士，而且在全國32省幾乎全部走透透提前布局選戰。

以「貪腐、無能和貴族的敵人」自居的萊希已經表明若當選會維護核子協議，但也強調「強有力」政府才能夠將協議導入正軌。

● 赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）：64歲技術官僚，選總統而遭革職的央行總裁

國營電視台前記者、伊朗銀行和保險業老將赫瑪提在川普2018年退出核協議、恢復制裁的動蕩不安之際接掌中央銀行。試圖以現實主義者之姿角逐總統寶座的他，遭對手批評得為當前悲慘經濟形勢負責。

赫瑪提明確支持恢復核子協議、取消制裁，並表示自己對於和拜登進行會談持開放態度。

● 芮塞（Mohsen Rezai）：66歲伊朗革命衛隊前指揮官，強硬派

被稱為「資深陪榜人」的芮塞自2005年起曾數度參選總統都功敗垂成，2000年也沒選上議員。他1997年起擔任權宜委員會（Expediency Council）秘書長至今。

權宜委員會是政府重要裁決機構，並提供最高領袖哈米尼諮詢。

這位具軍方背景的強硬派政治人物1981年被已故革命領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）任命為伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官，在位16年。他反對核子協議，曾經提出劫持美國人質勒贖，並且支持宣告制裁無效，以「讓敵人為制裁伊朗而遺憾」。

● 哈謝米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）：50歲國會議員，保守派，最年輕候選人

耳鼻喉科醫師哈謝米是連續4屆國會議員，在總統選戰中開出組成年輕政府，引領以最高領袖為依歸的第2階段革命。