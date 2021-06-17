5月的重要節日除了母親節需要慶祝之外，男性友人們還有什麼節日超重要，三秒思考的時間....就是520！5月20號對許多女生來說是最需要度過的節日，不知道為什麼女生超重是儀式感的拉！但你為了喜歡的女生做了什麼嗎，很多男生應該不知道要做什麼吧，為了接下來的幸福時光，蜂編來給大家補帖拉，這幾家韓式蛋糕訂製起來馬上讓你另一半再度愛上你。

【台北市】長板凳工作室 PT_handmade

長板凳工作室 PT_handmade除了早午餐很吸引客人的目光之外，他們家的訂製蛋糕不推就對不起良心，以精緻華麗的油畫蛋糕最為出名，搭上星空的點綴與裝飾，繽紛的樣子太惹人喜歡，喜歡比較簡單一點的也可以用基本的色調拼湊出獨一無二的蛋糕。

取貨方式：限店取

地址：台北市中山區合江街86號

【台北市】長板凳工作室 PT_handmade。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】長板凳工作室 PT_handmade。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】長板凳工作室 PT_handmade。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】長板凳工作室 PT_handmade。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】Cypress & Chestnut

Cypress & Chestnut的老闆不定期會推出特殊口味的創意蛋糕，除了好吃還超好看，用新鮮水果來製作蛋糕看起來不會太過甜膩，也有用花來點綴的造型蛋糕，不管哪一款看著就心花開，不管是誰送給誰，蜂編覺得收到的人就是會很開心。

取貨方式：限店取

地址：臺北市大安區復興南路二段148巷5號1樓

【台北市】Cypress & Chestnut。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】Cypress & Chestnut。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】Cypress & Chestnut。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】Cypress & Chestnut。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】Meri Beige

Meri Beige是一家很知名的蛋糕店，曾一度停止販售，不過終於在2020年華麗回歸，用簡單風格設計出獨一無二的絕美韓系生日蛋糕，充滿店家特色與韓風的美感，絕對讓所有喜愛質感系蛋糕的女孩無法抗拒。

取貨方式：台北市內湖/新北市林口店取或面交

地址：蜂編找不到QQ

【新北市】Meri Beige。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】Meri Beige。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】Meri Beige。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】Meri Beige。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】蛋糕人CakeMan

蛋糕人CakeMan也同樣是手作蛋糕的名店，風格走一個鮮豔又不失可愛的路線，低調中帶點華麗感，不論是公主系人魚蛋糕還是拼色蛋糕都是他們家的主打款，蛋糕體口味跟內線也都能自由挑選，外型設計也會經過討論確保客人完整需求。

取貨方式：限店取

地址：新北市三重區三和路四段163巷96號

【新北市】蛋糕人CakeMan。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】蛋糕人CakeMan。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】蛋糕人CakeMan。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】蛋糕人CakeMan。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】複製人手作

複製人手作的蛋糕非常的客製化，只要能提供他們圖片再討論過一定能得到一個滿意的蛋糕，除了人像以外喜歡卡通圖案或是有其他的另類需求都可以跟他們討論，同時也會不定時推出不同的甜點給大家購買。

取貨方式：面取或全台宅配

地址：台北市中山區

【台北市】複製人手作。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】複製人手作。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】複製人手作。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台北市】複製人手作。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】échapper迷途甜點工作室

échapper迷途甜點工作室推出超級夢幻的星球蛋糕，蜂編也想要這個！從蛋糕體就有蜂蜜香草、可可、小山園抹茶以及唐寧伯爵等多樣變化，夾餡包含芋泥布丁以及水果，星球的內部與外部可以指定裝飾，另外也有經典的生乳酪以及戚風蛋糕可以選擇。

取貨方式：大台北地區外送/永和面交

地址：蜂編找不到QQ

【新北市】échapper迷途甜點工作室。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】échapper迷途甜點工作室。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】échapper迷途甜點工作室。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【新北市】échapper迷途甜點工作室。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【宜蘭縣】小揭商行 COFFEE STREET CO.

小揭商行 COFFEE STREET CO.是一家知名咖啡店，不只咖啡會讓你一試成主顧，看似簡單的食材搭配，卻能做出滋味單純又迷人的蛋糕，不管是雲朵泡泡裙戚風或是可愛的造型蛋糕，同樣從戚風體、奶油、內餡、外觀都能夠客製化。

取貨方式：限店取

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街17號

【宜蘭縣】小揭商行 COFFEE STREET CO.(圖/BEEMAN蜂報提供)

【宜蘭縣】小揭商行 COFFEE STREET CO.(圖/BEEMAN蜂報提供)

【宜蘭縣】小揭商行 COFFEE STREET CO.(圖/BEEMAN蜂報提供)

【宜蘭縣】小揭商行 COFFEE STREET CO.(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】七菓CHIGUO

七菓CHIGUO的蛋糕風格簡約又可愛，但要記得老闆說自己不那麼客製，可以參考原有的蛋糕外型些微調整，不過字體樣式都是可以更改的喔～蛋糕以戚風蛋糕為主體，吃起來扎實綿密。

取貨方式：限面交

地址：蜂編不知道QQ

【台中市】七菓CHIGUO。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】七菓CHIGUO。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】七菓CHIGUO。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】七菓CHIGUO。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】有一天 Someday

有一天 Someday的蛋糕主打韓系簡約風格，既能夠活潑可愛也能夠走溫柔氣質，都可以依照客人的想法製作出專屬的設計，蛋糕體提供四種原味、抹茶、巧克力、伯爵奶茶供選擇，內餡的口味更是有超多可以挑選。

取貨方式：限店取

地址：台中市北區尚德街108號

【台中市】有一天 Someday。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】有一天 Someday。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】有一天 Someday。(圖/BEEMAN蜂報提供)

【台中市】有一天 Someday。(圖/BEEMAN蜂報提供)

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)