疫情持續嚴峻，前總統馬英九今天表示，目前疫情進入關鍵期，政府要以民為本，儘速讓全民都打得到他們想要的疫苗，民間團體欲引進經過國際認證的疫苗，政府應要排除障礙，給予便利，不要因為意識形態，刻意刁難或封殺，待疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，該檢討、負責的人絕對要付出應有的代價。
全台灣進入三級警戒，即將屆滿1個月了，馬英九在臉書說，他每天看著許多人無助地在家等待，有人失去摯愛的家人，有人因無法外出、三餐都成問題，心裡非常難過。
馬英九表示，當多數人民打不到疫苗，等不到紓困，當民眾最需要政府的時候，希望蔡英文總統能聽到這些基層的聲音，盡一個國家領導人最基本的職責，幫助每一位需要政府的民眾。
他指出，現在台灣每一天確診、死亡數都還在增加，死亡率3.56％，遠超過全球平均值，政府和民眾都決不能鬆懈。病毒影響了每個人的生活，但大家不能被擊垮，在疫情艱困的時候，更需要沉著以對。
馬英九強調，等疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，造成民眾痛苦，該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價。不要忘記，爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。人民的眼睛是雪亮的，心情是憤怒的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。