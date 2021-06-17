疫情持續嚴峻，前總統馬英九今天表示，目前疫情進入關鍵期，政府要以民為本，儘速讓全民都打得到他們想要的疫苗，民間團體欲引進經過國際認證的疫苗，政府應要排除障礙，給予便利，不要因為意識形態，刻意刁難或封殺，待疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，該檢討、負責的人絕對要付出應有的代價。

全台灣進入三級警戒，即將屆滿1個月了，馬英九在臉書說，他每天看著許多人無助地在家等待，有人失去摯愛的家人，有人因無法外出、三餐都成問題，心裡非常難過。

馬英九表示，當多數人民打不到疫苗，等不到紓困，當民眾最需要政府的時候，希望蔡英文總統能聽到這些基層的聲音，盡一個國家領導人最基本的職責，幫助每一位需要政府的民眾。

他指出，現在台灣每一天確診、死亡數都還在增加，死亡率3.56％，遠超過全球平均值，政府和民眾都決不能鬆懈。病毒影響了每個人的生活，但大家不能被擊垮，在疫情艱困的時候，更需要沉著以對。

馬英九強調，等疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，造成民眾痛苦，該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價。不要忘記，爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。人民的眼睛是雪亮的，心情是憤怒的。