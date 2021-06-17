台灣疫苗不足，分配問題、施打順序都傳出各種亂象，其中第二類對象「維持防疫體系運作之中央及地方官員」排在長者、長照機構人員前，引發資深媒體人陳文茜質疑，她以英國施打疫苗優先順序為例，呼籲中央官員退出第二類優先順序，並直言「團結抗疫不是官員先偷打」。

陳文茜先前質疑，有些非高風險的行政機關及總統府人員混在其中，呼籲指揮中心公開第二類接種名單。副指揮官陳宗彥昨（16）日回應表示，疫苗注射屬於醫療行為，必須依《個資法》規定，相關醫療、身體健康資料屬特種個資，因此名單不可以公開。

陳文茜16日晚間在臉書指出，英國牛津團隊的疫苗交給英瑞合資的大廠AstraZeneca生產，又簡稱世人熟悉的AZ疫苗，在疫苗剛剛問世時，民眾有疑慮，首相強生（Boris Johnson）雖然已經得過COVID-19，身體已有抗體，仍率先施打，伊莉沙白二世女王也是在養老院以第一順序率先施打，民眾漸有信心之後，英國政府即公佈施打疫苗順序。

陳文茜呼籲中央官員退出第二類優先順序。圖為年長者接種疫苗的情形。（陳俊吉攝）

根據陳文茜羅列出的英國疫苗接種順序，依序為：一、老人院住民及老人護理院的工作人員；二、所有80歲以上的老年人和一線醫護人員及醫院工作人員；三、所有75歲及以上的英國人；四、所有70歲及以上和重大疾病緊急狀態者（不包括孕婦和16歲以下的人）；五、所有65歲及以上的英國人；六、年齡在16至65歲之間的重大傷病患者；七、所有60歲及以上的英國人；八、所有55歲及以上的英國人；九、所有50歲及以上的英國人；十、其餘人口。

針對全球「民主國家」施打疫苗的概念，陳文茜認為，生命權之下人人平等，重點不只防護力，主要在防止重症及死亡，依據過去一年經驗，老人及原重大疾病患者最容易感染病毒即成重症，或是死亡；至於職業類別，陳文茜表示，只有醫療人員才能被優先施打，因為他們必須近身接觸確診患者，而其他職業幾乎都有群聚感染風險，也有被同等保護的理由；地點的部分，則只有長照機構（易成重症）優先。

陳文茜強調，打疫苗是防重症及死亡的，先施打給容易重症及死亡的年老族群，將可拯救比較多人的性命，並以感染會危及到重症及人命風險為考量，而不是以工作種類、社會地位為優先考量。