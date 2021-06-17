美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好大陸手機商針對第三季季節性銷售，已經陸續啟動晶片回補庫存，聯發科2021年盈利預測完好無損，維持加碼評等、目標價1280元，預估聯發科2021年、2022年以及2023年每股獲利分別為58.3元、62.27元、69.08元。

美系外資表示，中國工信部剛剛發布了5月大陸手機出貨量銷售數據，5月大陸智慧手機出貨量為2260萬支，月減少16%，相較去年同期下降31%，5G智慧手機出貨量為1670萬支，月減少22%、年減少7%，會造成5月銷售疲軟的原因，目前仍不確定，或許是4月份延續下來的通路庫存問題，然而，聯發科的5月營收月增長13%、年增長90%，超越預期，雖然將增長歸因於聯發科的市占率成長，但也相信聯發科大陸智慧手機客戶因應第三季季節性銷售，也在回補晶片組庫存，此外，大陸智慧手機的銷量在6月的第一周似乎有所改善，智慧型手機銷售商同時還進行了積極的促銷活動，因此，現階段持續看好聯發科2021年盈利預測完好無損，維持加碼評等、目標價1280元，預估聯發科2021年、2022年以及2023年每股獲利分別為58.3元、62.27元、69.08元。

聯發科預估第二季合併營收將可望季成長10~18%、落在1188~1275億元，也就是說，聯發科第二季營收將可望續創新高水準，同時，聯發科將上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44~46%。聯發科4月、5月營收加總為778.96億元，聯發科6月營收須達409億元，方可達成財測目標。