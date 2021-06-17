臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

全台疫情不斷擴大，社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」引發爭議，雖昨（16日）晚已致歉，後續效應仍持續發酵。國民黨立委李德維痛批，苗披著無藍綠色彩的外衣，說出那樣的話，目的就是為了跪舔領導中央。對此，網友氣憤揚言，要向大安、文山選區民眾發起抵制，讓苗下屆議員選舉無法連任。

李德維昨日（16）在臉書發文指出，苗博雅表示：「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。」但其實苗完全搞錯了方向，因為其實並不是全國在陪雙北市坐牢，是全國坐困愁城，在陪民進黨等疫苗。

李德維抨擊苗博雅，既看不明白如今的局面，也對自己的選民毫無悲憫，根本沒有資格擔任台北市議員。李指出，苗比民進黨員更加跪舔領導中央；為了跪舔領導中央，不惜視自己的選民如芻狗，這種行為堪稱無黨籍立委林昶佐第二人，這已經不是政治問題，而是人格問題。

文章一出，網友反應熱烈，紛紛表示：「麻煩告訴台北市大安區文山區的市民，她是這一選區18539票選出來的(6.28%)」、「我們已經串聯向大安、文山區選民發起抵制活動了！」「講得好，選民記下來。下次選舉扯下這些人」、「苗博雅你是台北市選民選出來的議員嗎？」「這個時候還在政治操弄，真的是人格問題」。