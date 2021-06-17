受美股下跌影響，台股加權指數17日開低在17,254.84點，本日除息的台積電（2330），股價開低在601元，隨後跌破600元關卡，呈現貼息走勢。運輸股貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）股價先漲後跌，成交量爆增，早盤指數跌點擴大逾百點。

美聯準會（Fed）公布6月利率會議結果，將升息預期提前到2023年，相關訊息促使美債殖利率跳漲、美元上漲，美股擴大跌勢，四大指數終場同步收低，道瓊與費半同步收跌0.77％、跌勢相對較重。

群益投顧指出，資金持續一面倒朝貨櫃運輸移動，但6月初以來多數原物料股逆勢走跌，同一族群股價基期差異不斷拉大下，致部分資金尋找其他補漲機會，相關結構下，冷門相當一段時間的綠能股，近期相對轉強，業績長期不振的長線低基期股光通訊股，也明顯轉強。

此外，外資連續大賣面板雙虎、致其股價回到近低後，外資轉買。相關發展可看出，資金以時間、價位基期輪動，成為階段股價相對重要影響因素，其中，量販網購相關概念的比價輪動與營收題材，是短期相對強勢的區塊之一。