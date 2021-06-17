【LIVE直播】大陸神舟十二號載人太空船 發射現場最新畫面｜2021.06.17

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2021年6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射。

今天清晨6時30分許，中國載人航天工程總指揮、空間站階段飛行任務總指揮部總指揮長李尚福下達命令，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名太空人，即將開啟為期3個月的飛行任務，並將成為中國載人航天進入太空站在軌組裝建造階段後的首批太空訪客。

今天（17日）早上，神舟十二號載人飛行任務太空人組員出征儀式，在甘肅酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。