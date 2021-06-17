衛星影像顯示 解放軍在新疆和田空軍基地部署了殲-20隱形戰機

多年來，中方在南海迅速吹沙造島，並在上面興建機場，不斷攻佔新聞頭條，而這至今仍是當代最重大的戰略與地緣政治問題之一。然而，遠比這少被談論和關注，但卻同樣重要的戰略擴張，卻在中國西部進行。而北京會在這偏遠地區飛快興建機場和其他軍事建設，恰好和中印邊境緊張升級時間重疊。

據《動力》（The Drive）網16日報導，大約就在1年前，解放軍和印度部隊在東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）的中印未定邊界「實際控制線」（LAC）爆發流血衝突，導致雙方互有死傷。許多人認為，這起特定事件對中印雙方來說，都是戰略轉折點，尤其對日益強大的北京來說，更是如此。

隨著中方在相關區域重金投資空中軍力相關設施，如今已由解放軍發揮重大功效，從最近中印邊境空前的活動就能證明。而推特（Twitter）上頂尖的衛星圖像分析家便以相關圖像證明，中方在西部邊境大幅擴張空中戰力。

開源情報機構@detresfa，美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）全球研究員塔克（Sim Tack）和情報實驗室（The Intel Lab）便提供了深入而精闢的分析。

近年來中方在西部，尤其是西藏和新疆，加速興建軍事基礎設施，而擴張的最大要素之一，就是空中力量。自從2017年中印的洞朗緊張對峙，尤其是加上去年的加勒萬谷血腥衝突，無論是新建的軍事設施，或是既有軍事設施的重大擴張都突然猛增。

和田空軍基地

•和田空軍基地

和民用機場一起設在新疆和田，如今正在興建第2條擁有平行滑行道的跑道。但毫無疑問的，空軍基地新增的建設有軍事用途。除了新跑道外，當地也建了新支援和維修區，其中還包括幾個有無人機執行任務的飛機庫。

此外，衛星圖像顯示，在新跑道附近興建了地道。雖然單靠衛星圖像難以確認用途，但分析認為，這可能是用來在空軍基地內進行隱密性的車輛移動和彈藥處理。分析指出，和田空軍基地建成已久，部署了戰機和電子戰機，而它的擴張意味著解放軍在西部邊疆的空中戰力大增。

此外，它也很靠近分隔中國阿克賽欽地區和印度拉達克的邊境多處地方。而2020年時，中印部隊就在拉達克對峙了好一陣子，甚至爆發衝突。就北京的立場態度來說，和田空軍基地戰力的擴張，並不是微調，而意味解放軍將大大在拉達克周邊擴增空中軍力。

除了空中軍力外，這大型基地也是解放軍在當地主要的後勤樞紐，讓地面部隊能沿著爭議邊境駐紮。

西藏阿里昆莎空軍基地

•阿里昆莎空軍基地（NGARI GUNSA AIR BASE）

再往南到西藏，阿里昆莎空軍基地則以不同的方式擴張。雖然當地並未出現新跑道，但中方正忙著建至少12座機庫，而這意味著未來戰機出現的頻率將增加，一改通常只有4架戰機部署的現狀。

而無論是興建的新機庫，看似維修飛機與空中支援的專用區，還有彈藥庫等，都將進一步加強基地的戰力。此外，衛星圖像顯示，基地內正積極部署面對空飛彈。而在西藏空軍基地，以及其他邊境附近地點部署新防空陣地，已成了北京在中印邊境進行基礎建設的基調。

而種種跡象顯示，解放軍將部署更多戰機在當地，這或許是由於印度空軍在阿里昆莎邊境對面的安巴拉空軍基地（Ambala Air Force Station）部署達梭「飆風」（Dassault Rafale）所致。

•拉薩空軍基地

位於西藏首府的拉薩空軍基地同樣也在擴張，正在建24座機庫。而其中兩座機庫設在其他位置，可能意味它們會針對快速反應，提供高度警戒功能。

同樣的，這些擴建也涵蓋了新型維修與支援區。此外，當地似乎也在建嶄新的直升機集結整備區。而加上中方在相關區域，還有境內各地在建的許多直升機停機坪，都令人關注，解放軍可能很重視旋翼戰力。

另一方面，衛星影像顯示，就在這基地的南部山區，中方也在興建幾座地下設施。當然，在緊鄰解放軍基地周邊出現地下設施並不奇怪，但卻凸顯了解放軍很重視擴建基礎設施的生存力。

拉薩空軍基地雖未緊鄰西部邊境，但卻靠近印度錫金和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）等爭議邊境區。事實上，2017年洞朗發生邊境對峙危機時，中方空軍主要使用的就是這基地。