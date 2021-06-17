資深女星王彩樺，為了扛家計13歲就半工半讀，17歲出道當藝人，直到近10年拓展演藝版圖，邊主持邊準備唱跳專輯，讓人耳目一新，銷售量與話題性都一舉提高，被封為「台灣濱崎步」，而她近年將重心放在戲劇圈，在各類型作品中，發揮真實而精湛的演技，根本「媽媽專業戶」，而真實人生中育有2女的王彩樺，昨(16日)在臉書說要「來點不一樣的」，豹紋辣照曝光，火辣身材讓人好驚豔。

王彩樺經常透過社群帳號，跟粉絲分享生活點滴或演出資訊，還曝光了2個天仙般的美麗女兒，因此變成「國民岳母」，而她本人超凍齡，也不時會在社群曬美照，昨天她在臉書更新兩張新照，寫下：「大家午安，宅在家防疫，今天來一點不一樣的風格」，讓網友一看嚇一跳。

照片中王彩樺的打扮，比起之前穿的細肩帶居家服更性感，她穿著豹紋緊身無袖上衣，胸口開深U領，露出深長事業線，皮膚也白皙緊實，一點也看不出已經52歲，她笑稱這是可愛小狂野風，還有粉絲說她是被濃妝耽誤的美女，「我素顏比較好看又年輕，好像也是」，果真留言區一片稱讚，「老公真幸福」、「再看下去就爆血管了」、「穿這麼辣要迷死人喔」。

王彩樺因為家庭狀況，13歲就半工半讀，當過檳榔西施，也考取歌星證在舞廳、酒店唱歌主持，省吃儉用改善家庭經濟狀況，她1985年正式出道，受到豬哥亮、文英阿姨、方駿等前輩提拔，也開始出演戲劇，1999年在《鳥來伯與十三姨》飾演「米漿」王美玲，非常受到鄉親歡迎，她也積極出演綜藝節目，大開知名度，近年則因為投身台劇、電影，演技深獲肯定，開展藝人身分的另一片天空。