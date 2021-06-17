台灣這波疫情爆發以來，造成許多家庭破碎。近日一名網友表示，朋友的媽媽確診，期間有隱形缺氧現象，雖然緊急施救後醒過來，但腦細胞已受到損害，退化到智商只剩13歲，感嘆病毒真的太狠了，一個好好的家庭，因為疫情而遭逢巨變，「再多的金錢也喚不回逝去的一切」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆怨2公社》透露，朋友的媽媽因為做生意的關係，經常會接觸不特定人士，兩周前確診新冠肺炎，期間因隱形缺氧，緊急施救後從昏迷中醒過來，但是雙眼無神，經醫生檢查後發現，腦細胞受到損害，導致智商退化只剩13歲。

原PO表示，朋友的媽媽本來非常精明，染疫後變成這樣，只求她可以自主吃飯，朋友爸爸也難過地說，「孩子還要讀書，我出去工作的話，誰來照顧媽媽？這病毒太狠了，怎麼會感染到這麼強的病毒呢？」

原PO分享友人的對話。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網友說，目前朋友家的經濟重擔全落在64歲的爸爸身上，但能找的工作又十分有限，令他忍不住感嘆，一個好好的家庭，因為疫情而遭逢巨變，如果有疫苗能降低感染預防重症，根本不會走到這一步，再多的金錢也喚不回逝去的一切。

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