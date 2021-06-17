張姓女網紅前年在「DCARD」論壇發文表示，在公車上被人盯著大腿騷擾，不料蘇姓網友及朱姓男大生竟分別留言， 「這腿0分啊、想到西遊記裡的白骨精」及「醜而不自知」，台灣高等法院依公然侮辱罪各判處50天、25天，朱男緩刑2年定讞。

2019年8月1日晚上8點多，張姓女子在DCARD論壇心情版發表「呼籲各位女性有變態在公車出沒」的文章，不料蘇、朱網友竟搜尋連結張女的個人頁面，觀覽她的照片、翻唱影片等後，在網路留言批評張姓女子。

蘇男以「誰知道你的腿是正的還是醜的 搞不好他是看妳腿太醜」，並說「妳的照我看了、蠻醜的啊、他是看妳醜才一直盯著你看吧」「妳這種台女的素質才是真的差，身材這麼爛還以為美、 白眼怒翻三圈半」

蘇男還評論，「這腿啊完全沒有玲瓏有緻的fu，我想想到西遊記裡的白骨精」「妳是井底之蛙還是沒看過美女？」；朱男則留言「那位叫人點卡稱看照的真的挺醜而不自知、確實難看」「媽的整串台女」等留言。

一審台北地方法院將蘇男、朱男各判處50天、25天，可易科罰金，2人提上訴，二審高院認為，他們發表之內容，並非針對張女疑遭性騷擾事件之評論，而是藉機以負面評價方式貶低她的人格，駁回其上訴，但考量朱男素行良好且仍在大學就讀，給予緩刑2年宣告，全案定讞。