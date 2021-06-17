逢低買進，支撐周三紐約期金反彈；因紐約期金價格連3跌，吸引投資人逢低買進，促使期金價格反彈，不過市場等待聯準會(Fed)消息而限制漲幅，另外鈀金漲逾2%。
但於黃金收盤後半小時，聯邦公開市場委員會(FOMC)提高通膨預期，並暗示可能2023年升息，令電子盤下跌。
周三(6/16)收盤報價，8月黃金漲5美元，報每盎司1861.4美元，7月白銀漲0.12美元，報每盎司27.81美元，7月白金跌6.7美元，報每盎司1141.9美元，9月鈀金漲72美元，報每盎司2836.8美元。(商品行情網)
逢低買進，支撐周三紐約期金反彈；因紐約期金價格連3跌，吸引投資人逢低買進，促使期金價格反彈，不過市場等待聯準會(Fed)消息而限制漲幅，另外鈀金漲逾2%。
但於黃金收盤後半小時，聯邦公開市場委員會(FOMC)提高通膨預期，並暗示可能2023年升息，令電子盤下跌。
周三(6/16)收盤報價，8月黃金漲5美元，報每盎司1861.4美元，7月白銀漲0.12美元，報每盎司27.81美元，7月白金跌6.7美元，報每盎司1141.9美元，9月鈀金漲72美元，報每盎司2836.8美元。(商品行情網)
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