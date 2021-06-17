由於日前全球金屬最大消費國中國計畫從國家儲備中釋出銅、鋁和鋅等金屬，以抑制大宗商品價格上漲，但隨後分析師表示，中國釋出的部份金屬庫存中，銅庫存釋出的不如預期，致周三(6/16)倫敦(LME)銅價反彈上漲，此前曾觸及7周多以來的最低水平。

分析師另指出，中國政府沒有具體說明釋出的金屬數量，未來銅價走勢仍舊回歸到基本面，因投資客押注各國綠色能源轉型會帶來的大量需求，渴望推動銅價上揚，而銅價自上個月觸及10,747.5美元的記錄高點後，年初累積至今已飆升近40%。

終場周三(6/16)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌248美元，報每公噸31,215美元；期鎳下跌90美元，報每公噸17,649美元；期鋅下跌5美元，報每公噸3,024美元；期鋁上漲2.5美元，報每公噸2,469.5美元；期銅上漲97.5美元，報每公噸9,667美元；期鉛上漲27美元，報每公噸2,202.5美元。(商品行情網)