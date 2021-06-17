聯準會發表最新利率決策，目前利率維持不變但將預測升息時間提前一年，最快2023年底前升息，同時聯準會也將今年通膨率預測從2.4%上調至3.4%，有專家就認為，聯準會有意提前升息的舉動，與他們一直強調「通膨是暫時的」說法自相矛盾。

為期兩天的聯準會公開市場委員會（FOMC）落幕，過半官員認為2023年底前會至少升息一次，同時上調未來三年的通膨率（PCE）預測，今年為3.4%、明年為2.1%、後年為2.2%，此外，實質國內生產毛額（GDP）成長率也調高，從6.5%升至7%，看好經濟復甦帶來的成長。

CNBC報導，聯準會的最新態度顯示通膨已到不可忽視的程度，但主席Jerome Powell仍在會後強調通膨是暫時的，「由於人力短缺或產業鏈緊繃等原因，讓近期木材價格出現暴漲，但等到狀況緩解後，價格應該下降，這也是我們認為通膨是暫時的原因。」

儘管如此，Jerome Powell還是警告通膨可能會比聯準會預期更高，「隨著經濟重新復甦，需求的變化更大也更快，但人力招募困難與產業鏈緊繃的狀況仍會產生影響，通膨可能比聯準會預期更高、更久。」

投資管理公司Aberdeen Standard Investments經濟學家James McCann坦言，聯準會轉鷹的態度並不如市場預期，「聯準會聲稱通膨是暫時的，卻認為需要更快升息，這種立場變化與他們自己的說法自相矛盾。」

此外，有不具名的專家指出，聯準會的種種舉動都是在暗示，將加快讓經濟政策正常化的時間表，尤其他們透露預計在2023年上調利率，並開始討論縮減量化寬鬆的貨幣政策（QE）的想法。

前聯準會理事Kevin Warsh則認為，8月全球央行會議是重要的另一個時間點，到時候聯準會的態度會更清楚且明朗，「通膨是短暫的這個說法是有缺陷的，因為我們不知道他們的預測是否正確，到時候發現時可能為時已晚。」