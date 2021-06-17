南韓外交部一名官員昨天告訴路透社，美國新任北韓特使金成（Sung Kim）本週將首度訪問南韓，可能與南韓、日本官員舉行3方會談。

美國總統拜登和南韓總統文在寅上月才剛首度舉行峰會。金成的行程將於19日到24日展開，替各方試圖讓北韓重回核武談判桌的行動再添急迫性。

日本共同社報導，有關各方正在安排這趟訪問行程，美、日、南韓3國官員將在這段期間討論拜登政府以非核化為目標與北韓對話的未來方向。

共同社提到，日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕，以及南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk），都將參與3方會談。

記者詢問美國國務院有關金成出訪事宜，國務院表示，目前沒有可公布的訪問行程。

金成是韓裔美籍外交官，上月獲拜登任命，再度出任北韓特使，他在前總統歐巴馬執政時就曾擔任此一職務，也曾協助安排前總統川普與北韓領導人金正恩會面。