63歲名導演爾冬陞曾執導《新不了情》、《旺角黑夜》，最近他在內蒙古開拍新片，昨(16日)他自曝有演員在拍攝最重要的一場戲時不顧合約規定，坐上公司安排的車早退，讓他當場氣炸，血壓飆到198，網友除了安慰他，也從他新片的演員名單中狂猜「元兇」是誰。

爾冬陞和演員秦沛和姜大衛是是同母異父的兄弟，年輕時爾冬陞以邵氏基本演員出道，接拍第三部片《三少爺的劍》一戰成名，後來又陸續參加了20多部電影，爾冬陞逐漸將興趣發展至幕後，1986年拍攝導演處女作《癲佬正傳》，但直到1993年的《新不了情》，才奠定爾冬陞導演地位。

爾冬陞發文爆走。（圖／翻攝自爾冬陞微博）

昨爾冬陞在微博開砲，大罵：「有家經紀公司無視行規及合約精神，居然在未經我方同意，拍攝最重的一場戲時，安排車輛把演員接走，氣的我的血壓飆到198…謝謝兩個小帥哥不斷安慰我。」並秀出人在帳篷中擺著臭臉的照片，據知，他目前正在拍《海的盡頭是草原》，而照片裡的「小帥哥」正是「時代少年團」的丁程鑫和王鏘。

爾冬陞聽聞他生氣上了熱搜。（圖／翻攝自爾冬陞微博）

除了丁程鑫和王鏘外，《海的盡頭是草原》還請到陳寶國、馬蘇、阿雲嘎、張銘恩等人，引來網友狂猜爾冬陞所指的不敬業演員是誰？網上也流出網友爆料對話，有人指：「爾冬陞發脾氣那個是個女演員」、「一個小演員」、「人名我不太能說，拍牽扯到我朋友」。昨晚爾冬陞又分享，工作人員說他發脾氣上了熱搜，因為沙漠中沒訊號，但他回到飯店看發現沒這回事，令他再虧工作人員：「竟然敢耍我」，其他網友則說：「之前上了熱搜了，放心小寶，大家都在譴責這種不守規則，沒有契約精神的現象，大家都在支持你」、「熱搜上過了！期待好的作品，也期待更多熱搜！」、「辛苦了導演，別生氣保重身體」。