今天在大聯盟場上天使以4：8不敵運動家，不過此戰日籍打者大谷翔平再次繳出了好表現，他總計4打數揮出2支安打且有1分打點，其中一支安打就是全壘打，這也是他連兩場比賽開轟，目前已經累積19發全壘打了，打擊實力依舊火燙。

Shohei Ohtani is back on a homer binge as he cranks out No. 19. #Angelspic.twitter.com/SrByzYVhpU — Today in MLB (@Todayin_MLB) June 16, 2021

值得一提的是他今天除了全壘打還秀出盜壘表現，本季第十次盜壘成功，完成生涯第三次「10轟、10盜」賽季，成為本季聯盟第六人，目前他的打擊率也來到.271，現在目標是努力追上藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的22轟。

這場比賽天使一開始就有攻勢，靠著史塔西(Max Stassi)、沃德(Taylor Ward)、高斯林(Phil Gosselin)連續安打得分，首局就來到3：0領先，第2局他們持續攻勢，大谷翔平沒有猶豫一棒擊出右外野方向全壘打，將比數增至4：0領先。

但接下來的比賽輪到運動家打擊秀，他們從4局開始點燃炮火，羅瑞亞諾(Ramon Laureano)先以一發陽春炮建功，第5局坎納(Mark Canha)再下分數追到2：4，而到了第6局他們徹底爆發，查普曼(Matt Chapman)、平德(Chad Pinder)、東尼坎普(Tony Kemp)、歐森(Matt Olson)輪番上演安打秀，單局海灌6分以8：4逆轉。

最後3局天使原有機會討回比賽，但他們並沒有把握機會，最後無功而返以4：8遭到對手逆轉勝，本場運動家表現最好的是坎納，他5打數貢獻2分打點，再來是歐森4打數3安打貢獻1分打點，天使部份高斯林3打數2安打1分打點、大谷翔平4打數2安打1分打點，他還點出一支短打安打，展現驚人腳程。