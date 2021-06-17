高雄1名檳榔攤老闆小芳（化名）今年4月因為認為運氣不好，在做完生意深夜時，拿著線香在住家門朝天祭拜玉皇大帝等神明，沒想到1名婦人恰巧騎車經過，竟誤認小芳在拿香祭拜她，驚嚇之餘決定提告；不過法院勘驗當時監視器，發現小芳祭祀行為一直持續卻也會朝左右拜，並非針對婦人，最後裁定不罰，可上訴。

判決書指出，小芳在今年4月中因認為當時運氣不好，為了祈求兒子健康、運氣好轉和生意興旺，在做完檳榔攤生意後晚上11點許，考量到寺廟皆已休息，就決定在住家外頭拿線香朝戶外祭拜；不料祭拜時恰巧1名婦人騎車經過住家，婦人認為小芳是故意拿香祭拜她，氣得報警提告。

該婦人表示她在深夜發現對方拿香拜她，堅決認定對方是刻意詛咒，警方最後依依社維法第63條第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」將其送辦；不過小芳反駁，她當天只是在戶外朝天祭拜玉皇大帝與媽祖，完全沒有想到該婦人會騎車經過，對於婦人也不認識，何來故意詛咒之說。

法官認為，勘驗現場監視器畫面後，發現小芳在婦人騎車經過前30秒就已經開始祭祀行為，且對方騎經過後仍持續祭拜，不只朝前方，左右都有祭拜，此外也沒有直接證據證明小方是故意對婦人祭拜，使對方產生驚嚇，因此最後裁定不罰，可上訴。