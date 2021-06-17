美國通膨持續升溫，市場憂心年底QE縮表減少購債，FED放鷹美股下挫拖累台股開盤後下跌逾百點，美元指數回彈，今早台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為27.78元，較前一個交日貶值8.9分。台灣央行今將召開2Q理監事會議，市場靜待央行對通膨和貨幣政策的消息。

美國5月CPI年增大幅升至5%，高於預期的4.7%，並創下2008年8月以來最大增幅；5月核心CPI年增亦上升至3.8%，同樣高於預期的 3.4%，創1992年6月以來最大增幅。在就業方面，美國5月新增非農就業上升至55.9萬人，符合Fed先前一再強調就業市場離達成目標仍有一段距離，目前整體就業缺口恢復率為65.9%，預期3Q將恢復至70%；但薪資成長幅度4、5月平均時薪年化成長率高達8.7%與6.1%，大幅超過2010年~2019年的平均值2.4%，若薪資上漲沒有減緩跡象，恐將進一步推動整體通膨上升。

Fed主席鮑爾昨天表示，決策官員已經開始就縮減購債規模（QE Tapering）展開討論，官員開始討論經濟情勢朝縮減量化寬鬆（QE）門檻邁進的情況，但Fed仍在監測經濟數據，尚未就資產購買計畫做出任何決定。

匯銀分析，QE Tapering決策最有可能的時間點為8月的Jackson Hole全球央行年會，因屆時就業缺口恢復率已達70%以上，且預期通膨率仍將高達4%，通膨壓力迫使Fed不得不將貨幣政策轉向，因此8月Jackson Hole為最佳的時機點，Fed最快將於11月宣布並於12月正式開始實施QE Tapering的預期。