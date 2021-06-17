端午連假時，各方都在呼籲今年就地過節，不要有太多移動以避免疫情傳遞。就是因為交通樞紐人流大，極可能成為疫情與病毒的傳染熱區，特別是在火車站車站、公車站與轉運站。

圖為新竹市議員林耕仁與受贈單位合影。（圖：截自林耕仁臉書）

有鑑於此國民黨新竹市長初選參選人林耕仁特別至新竹火車站、新竹客運站、國光號清大售票處致贈複合式體溫測量消毒器，希望能對防範疫情能有所貢獻。

林耕仁在臉書貼文表示，現在的防疫策略雖然有實聯制度來掌握足跡，同時柔性勸導大家減少接觸；但是在面對一些必要接觸的場合活動時，更應該加強消毒工作與確實測量體溫，特別在公共場所如果要專人來做這件事情，其實也是增加站務員與人接觸的感染風險。

因此林耕仁特別添購了複合式體溫測量與消毒器，並且分送到新竹火車站、新竹客運站、國光號清大售票處等旅客往來眾多的場域，希望透過自動測量和消毒的器材，協助做好防疫工作，減少站務員的工作風險之外，更是給乘客一個保障。減少接觸，增加消毒，絕對是防疫工作的重要環節。

林耕仁認為，防疫工作的三大重點在於：超前部署、物資到位、並且做到滴水不漏。網友們紛紛表示認同：「議員想得很周到，方方面面都有照顧到」、「防疫物資真的很重要」、「有這個消毒器材差很多，不然每次在外面都要自己準備」

林耕仁希望每個人都能貢獻自己的一點心力，讓疫情能早些被控制，他也呼籲政府應該盡速取得足夠數量的國際認證疫苗讓全體國人施打，才能讓大家恢復正常的生活。