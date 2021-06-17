國內疫情爆發的突然，不少行業受到嚴重衝擊，有網友透露，他原先從事營造業，但因疫情關係失業，為了生計硬著頭皮應徵醫院的清消人員，為確診者經過的每一處徹底消毒，但房東聽聞他的職業後，卻要求他搬離，讓他感到心灰意冷。

該名網友16日在臉書社團《爆料公社公開版》發文，內文吐露，在疫情前他從事營造業，但劇變導致工作量驟減，最後暫時停工，他為了生計四處尋找工作，一開始投入清消志工行列，最終因要支付房租，硬著頭皮去應徵醫院的工作。

原PO分享，他在專責病房工作，與醫護一樣穿上厚重的隔離衣，蹲在地上擦拭每個可能被病毒汙染的角落，滿身大汗的拿著紅色的汙染袋，裝進病患的所有物品，並將病房恢復乾淨以供下一位患者入住。原PO無奈地說，有非常多清潔人員不願意進去工作，但他為了生計別無選擇，並說，「我沒有很勇敢，我只想要繳房租。」

原PO提到，因為疫情導致收入不穩定，他拜託房東延緩一個月的房租，房東原本一口答應，但在聽聞原PO於醫院上班後，立刻以他拖延房租為由，要求搬離，原PO也感受到房東是怕他帶給其他房客困擾才出此言。

原PO說，他其實能理解房東的想法，但也想問，「誰來理解我們這群最底層到不行的清消人員」，一字一句都滿是無奈。文章曝光後，不少網友寫下鼓勵的話語，「由衷敬佩您！思考和做法都相當的正面，即便是自己身處在困境中，仍不忘為旁人著想，加油」，也有不少網友願意出力，在底下留言「你住哪，如果配合的到我幫你搬，我有3.5t 箱型車」、「如果不嫌棄的話，我這邊有房屋可以提供給你承租唷～我們挺醫護」。