日本捐贈的AZ疫苗從15日起開放85歲以上長者接種，但究竟是要到大醫院或是小診所接種，引發熱烈討論。資深媒體人馬西屏表示，大多數的長者仍選擇至大型醫療院所施打，但缺點就是人比較多；小診所則是方便快速，但難保持安全距離，各有優缺點。

馬西屏昨（16）日於《馬西屏粉絲團》指出，最近很多長輩都在討論，接種疫苗究竟要到大型醫療院所，還是小診所好，「其實各有優點」，但大多的長者都喜歡大型療院所。

馬西屏舉出自家的2個例子表示，乾媽就是去家旁邊的診所施打，相較於大型醫療院所，人相對較少，方便快速且服務貼心，年長者也不必等候太久。不過也有人認為，診所的空間有限，再加上施打後須於原地休息15至30分鐘，很難保持安全距離。

馬西屏說，自己的爸爸則是選擇在長庚醫院施打，好處是接種後萬一出現嚴重不良反應，大型醫療院所的處理能力比較強，因現場有超過5位醫師、數10位護理師，再加上爸爸長年在長庚看病，病歷較完整。

另外，許多的醫療院所即便將接種場地移至活動中心、國小等，但現場有救護車待命，一有問題就能馬上轉送至醫院急診室，應變能力強，但方便性不及小診所。

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