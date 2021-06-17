Farmers in Australia are burning their own crops.



They’re desperate to escape an epic mouse plague infesting their hay. Agricultural areas have been overrun by mice, causing millions in crop losses. https://t.co/AMLHOyOyQe — The Washington Post (@washingtonpost) June 16, 2021

據《星條旗報》與《華盛頓郵報》等外電報導，隨著極端氣候的影響，澳洲正面臨嚴重的鼠患。成千上萬的老鼠不僅將農作物啃食殆盡，造成經濟嚴重損傷，老鼠侵入人的住處更造成各種傳染病的流行，影響民眾健康。澳洲農民被迫縱火焚燒莊稼，以火攻驅趕老鼠大軍，卻治標不治本。專家警告，如果2021年冬季不夠寒冷，來年春天澳洲恐怕被爆炸性疫情所重傷，情節嚴重甚至用世界末日形容也不誇張。

在雪梨西方200英里的攸維爾皇家酒店，老鼠大喇喇的在酒店內遊走，員工赤手空拳便可抓到老鼠。在雪梨西方270英里的吉爾甘德拉鎮(Gilgandra)一帶，40歲的農民榮赫鵬(Younghusband)飽受老鼠大軍的困擾，不得不焚燒莊稼，試圖燒死藏匿其中的老鼠，還設置數十個捕鼠陷阱。

就在1個月前，鼠患嚴重到榮赫鵬不得不把妻小送到鄰近小鎮。老鼠不但光臨屋外的棚子，還在屋內逛大街，啃壞洗衣機、烘乾機與2台冰箱，舉凡沙發、咖啡機與床單，都是牠們齒痕；甚至，還藏在烤箱中。

他描述到，可以聽到老鼠在牆中屋頂腳步聲，還能聞到牠們味道，整個屋子都是死亡的氣味。「你消除不了氣味，死老鼠在牆角、爐子下，這種味道是人世間最噁心的氣味」。

他佈下了40個陷阱，短短12小時內就捕獲450隻老鼠。最近的一個夜晚，忍無可忍的榮赫鵬看著被老鼠摧毀的130個稻草包，心頭一怒的他點火引燃。看著火焰照亮夜空、老鼠奔竄，他手拿啤酒慢慢欣賞這場鼠肉BBQ。儘管這種做法引來殘酷的抨擊；但迄今他已損失1,500包稻草。

農民想方設法捕捉老鼠。(圖/路透社)

63歲的汀克（Col Tink）一生都在務農。這次澳洲東部糧食帶肆虐的鼠患卻是他從未經歷過的。災難的起源是先前的乾旱，大地乾涸讓肥沃的農作物區變成了塵土飛揚的大地。大雨終在去年降下，但卻為汀克奏起命運交響曲。

滂沱大雨讓澳洲整個春季與夏季(南半球的9月到3月)迎來豐收，穀倉裡滿滿的穀物、稻草，足以讓汀克的牛吃上2年，卻也招來老鼠大軍，成千上萬的老鼠群湧而來。

老鼠大軍鑽進稻草堆深處，破壞一切不合其胃口的東西，留下的排泄物氣味刺鼻，更沾黏到人的身體與衣服上。為此，汀克製作了巨大捕鼠器，並在地上灑上穀物吸引老鼠入甕。當老鼠走入容器中，就會被稀釋的洗碗精困住並淹死。

第一晚的戰果約7,000隻老鼠落網，第二天3,000隻；現在，每晚平均約1,000隻。汀克也認知道，難以光靠這樣的手法便根絕鼠患，但多少減緩災害擴張的速度。

報導分析，澳洲平均每10年就會爆發一次大規模鼠患。部分老農民回憶起1970年代的鼠害，當時龐大的肥老鼠竄動，連地面都為之顫抖，可以想見其勢。

除每10年1次的週期外，澳洲農民改變耕作方式，給老鼠可趁之機。為保持澳洲乾旱土壤中的水分，農民直接將新種子播種至留在土地上的舊秸稈中，卻變相成為老鼠藏身與食物來源之處。

新南威爾斯目前已取得5,000升的除鼠藥溴敵隆（Bromadiolone）；專家卻憂心這類毒藥恐無意中撲殺其他物種，如貓頭鷹、楔尾鷹、蛇與巨蜥。後者以捕捉老鼠為食。

除了經濟與生態危害，鼠患還帶來致命病毒。澳洲東北部昆士蘭省（Queensland state）衛生官員表示，與2020年同期相比，鉤端螺旋體病（Leptospirosis，與流感相似，嚴重者會導致腦膜炎、腎衰竭、出血與呼吸系統併發症）在2021年確診案例成長近1倍。

一般農民想方設法安置各種陷阱除鼠，但部分農民則尋求專家協助。亨利為政府研究人員，遊走全澳洲協助農民因應齧齒類動物的威脅。2021年5月，亨利走訪威爾斯省東北部的庫南市的一個倉庫，其中儲放3,000包稻草。按照目前價格計算，總價值約9.3萬美元，卻為老鼠完全摧毀。他表示，如果遇上旱季，稻草的價格會是現價的兩倍。

亨利指出，老鼠帶來的惡果甚至可用世界末日來形容；農作物破壞人口卻成長，導致人無法自給自足。各種傳染病大流行結合糧食耗盡，體弱多病的人會最先被淘汰。如果這個冬天不夠寒冷，倖存的人類就要為明年春天爆炸性疫情做好準備。