據《星條旗報》與《華盛頓郵報》等外電報導，隨著極端氣候的影響，澳洲正面臨嚴重的鼠患。成千上萬的老鼠不僅將農作物啃食殆盡，造成經濟嚴重損傷，老鼠侵入人的住處更造成各種傳染病的流行，影響民眾健康。澳洲農民被迫縱火焚燒莊稼，以火攻驅趕老鼠大軍，卻治標不治本。專家警告，如果2021年冬季不夠寒冷，來年春天澳洲恐怕被爆炸性疫情所重傷，情節嚴重甚至用世界末日形容也不誇張。
在雪梨西方200英里的攸維爾皇家酒店，老鼠大喇喇的在酒店內遊走，員工赤手空拳便可抓到老鼠。在雪梨西方270英里的吉爾甘德拉鎮(Gilgandra)一帶，40歲的農民榮赫鵬(Younghusband)飽受老鼠大軍的困擾，不得不焚燒莊稼，試圖燒死藏匿其中的老鼠，還設置數十個捕鼠陷阱。
就在1個月前，鼠患嚴重到榮赫鵬不得不把妻小送到鄰近小鎮。老鼠不但光臨屋外的棚子，還在屋內逛大街，啃壞洗衣機、烘乾機與2台冰箱，舉凡沙發、咖啡機與床單，都是牠們齒痕；甚至，還藏在烤箱中。
他描述到，可以聽到老鼠在牆中屋頂腳步聲，還能聞到牠們味道，整個屋子都是死亡的氣味。「你消除不了氣味，死老鼠在牆角、爐子下，這種味道是人世間最噁心的氣味」。
他佈下了40個陷阱，短短12小時內就捕獲450隻老鼠。最近的一個夜晚，忍無可忍的榮赫鵬看著被老鼠摧毀的130個稻草包，心頭一怒的他點火引燃。看著火焰照亮夜空、老鼠奔竄，他手拿啤酒慢慢欣賞這場鼠肉BBQ。儘管這種做法引來殘酷的抨擊；但迄今他已損失1,500包稻草。
63歲的汀克（Col Tink）一生都在務農。這次澳洲東部糧食帶肆虐的鼠患卻是他從未經歷過的。災難的起源是先前的乾旱，大地乾涸讓肥沃的農作物區變成了塵土飛揚的大地。大雨終在去年降下，但卻為汀克奏起命運交響曲。
滂沱大雨讓澳洲整個春季與夏季(南半球的9月到3月)迎來豐收，穀倉裡滿滿的穀物、稻草，足以讓汀克的牛吃上2年，卻也招來老鼠大軍，成千上萬的老鼠群湧而來。
老鼠大軍鑽進稻草堆深處，破壞一切不合其胃口的東西，留下的排泄物氣味刺鼻，更沾黏到人的身體與衣服上。為此，汀克製作了巨大捕鼠器，並在地上灑上穀物吸引老鼠入甕。當老鼠走入容器中，就會被稀釋的洗碗精困住並淹死。
第一晚的戰果約7,000隻老鼠落網，第二天3,000隻；現在，每晚平均約1,000隻。汀克也認知道，難以光靠這樣的手法便根絕鼠患，但多少減緩災害擴張的速度。
報導分析，澳洲平均每10年就會爆發一次大規模鼠患。部分老農民回憶起1970年代的鼠害，當時龐大的肥老鼠竄動，連地面都為之顫抖，可以想見其勢。
除每10年1次的週期外，澳洲農民改變耕作方式，給老鼠可趁之機。為保持澳洲乾旱土壤中的水分，農民直接將新種子播種至留在土地上的舊秸稈中，卻變相成為老鼠藏身與食物來源之處。
新南威爾斯目前已取得5,000升的除鼠藥溴敵隆（Bromadiolone）；專家卻憂心這類毒藥恐無意中撲殺其他物種，如貓頭鷹、楔尾鷹、蛇與巨蜥。後者以捕捉老鼠為食。
除了經濟與生態危害，鼠患還帶來致命病毒。澳洲東北部昆士蘭省（Queensland state）衛生官員表示，與2020年同期相比，鉤端螺旋體病（Leptospirosis，與流感相似，嚴重者會導致腦膜炎、腎衰竭、出血與呼吸系統併發症）在2021年確診案例成長近1倍。
一般農民想方設法安置各種陷阱除鼠，但部分農民則尋求專家協助。亨利為政府研究人員，遊走全澳洲協助農民因應齧齒類動物的威脅。2021年5月，亨利走訪威爾斯省東北部的庫南市的一個倉庫，其中儲放3,000包稻草。按照目前價格計算，總價值約9.3萬美元，卻為老鼠完全摧毀。他表示，如果遇上旱季，稻草的價格會是現價的兩倍。
亨利指出，老鼠帶來的惡果甚至可用世界末日來形容；農作物破壞人口卻成長，導致人無法自給自足。各種傳染病大流行結合糧食耗盡，體弱多病的人會最先被淘汰。如果這個冬天不夠寒冷，倖存的人類就要為明年春天爆炸性疫情做好準備。
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