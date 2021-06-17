網紅林萱常在IG分享時尚穿搭，加上甜美外型，擁有不少女性粉絲，日前她開直播邀請粉絲加入互動，沒想到竟有一名男網友當場裸露下體，嚇得她連忙關掉直播，事後更向大家道歉，「造成大家恐慌和不舒服，我對此感到很抱歉，對不起。」讓粉絲十分心疼。

一名網友在論壇《Dcard》表示，林萱14日和好友們在IG上直播，邀請正在觀看的觀眾一起加入，一名被選中的網友始終不說話，一開始鏡頭朝向天花板，林萱以為對方是在選特效，便繼續和朋友聊天暖場，沒想到下秒對方竟然裸露下體，她嚇得立刻將該名網友踢出聊天群。

事後林萱發文透露，「今天直播後來發生了插曲，造成大家恐慌和不舒服，我為此感到很抱歉，對不起」，也感謝粉絲給她的安慰，但她還需要休息幾天才能平復心情，目前也已經檢舉封鎖該名網友，「也希望大家都能善良一點，有同理心一點」，最後再度感謝粉絲們的陪伴。

網友也紛紛為她抱不平，「扯…求林萱跟粉絲心理陰影面積」、「有跟到直播，真的是嚇死，而且因為他拍的角度跟尺寸很怪異」，更有網友跳出來澄清，「那個帳號頭貼是我朋友被盜照的！想說每個貼文都跟你們說一下，怕你們會誤以為是他」。