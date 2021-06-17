黎俞君設計的「花束生菜沙拉」，用了紅橡木、綠橡木、紅捲、綠火焰、紅火焰、酸膜、甜菜苗、芥菜苗、金水菜、芝麻葉與小農食用花朵等逾10種蔬食食材。（圖／鹽之華）

台中米其林餐廳「鹽之華」主廚黎俞君設計的「花束沙拉」，營養豐富且賞心悅目。（圖／鹽之華）

「鹽之華」的外帶餐盒不是「便當」，除主菜還附了麵包棒、手工麵包、花束生菜沙拉、蔬果沙拉、湯品與三款甜點的餐盒其實是「設想周到的一套餐」。（圖／鹽之華）

「鹽之華」的法式餐盒具「雙主菜」 概念，「烤薩索雞與彩色蘿蔔」餐盒主角是烤雞、副主菜是烤鮭魚。（圖／鹽之華）

「鹽之華」這餐盒中主角「龍眼木烤特級安格斯肋眼牛排」，是用美國安格斯冷藏肋眼牛肉，以龍眼木柴燒呈現。（圖／鹽之華）

台中米其林餐廳「鹽之華」推出的外帶餐盒，皆附有佐餐麵包，即使是「宅食」，亦能完整體驗享用法式套餐情境況味。(圖／鹽之華)

「鹽之華」推出的法式餐盒附甜點「閃電泡芙」，是因品嘗時不用餐具，方便易食。（圖／鹽之華）

台中米其林一星餐廳「鹽之華」主廚黎俞君以細膩思維設計外賣餐盒。(圖／姚舜）

經過多日蜇伏，應同仁要求與客人的「聲聲喚」，台中米其林一星餐廳「鹽之華」也開始啟動外賣服務，個性好強、好勝、不服輸的主廚黎俞君，要嘛，不做，；一旦決定要做了，追求完美的她必火力全開的卯起來做，不僅「用力做」，且「用心做」。所以，「鹽之華」首波雖看起來僅是出了二款「法式餐盒」，但食饕與吃貨不要以為「只是便當」，事實上，這二款法式餐盒，不僅每款都含了自製佐餐麵包棒與手工麵包、花束生菜沙拉、蔬果沙拉、湯品，以及主菜、副主菜與餐後甜點，且從選用食材、搭配組合、烹調料理方式，一直到盛裝餐具器皿都「講究而不將就」，外帶回家上桌，等同是享受「一套完整的法式套餐」，展現了米其林餐廳的氣韻風範。

「在家實在太無聊了…」，黎俞君回應了「鹽之華」開始推出外賣餐盒的原因。「鹽之華」餐廳原本跟台中其它幾家米其林摘星餐廳一樣，在防疫升至三級警戒、餐廳全面禁止內用後就先暫時停業，讓員工同仁好好休息並居家防疫。只是，「同事一直吵著說很多客人在問有沒有外賣？」，一輩子就是喜歡在廚房裡做好料，並從客人反饋「得到成就感」的黎俞君，自在在家待了10多天後也「悶得慌」，於是技養難耐的她決定「提槍上陣」進廚房，花了幾天功夫精心研發設計了二款法式盒餐，並經過幾位熟客測試，確認品質無虞，不會砸了招牌、壞了名聲後，才自本周起開始接受客人預訂。

「鹽之華」的外帶餐盒做得很「用心」，這個「心」，是「將心比心」。黎俞君說，非常 時期，不能用內用角度設計外帶外賣餐食，她是以居家期間「自己喜歡吃什麼」、「客人可能需要吃什麼？」，以及「這個季節該出些什麼？」等多元思考面向與角度來設計外帶餐，等於是「專為外賣設計」，與有些餐廳直接將菜單上即有菜式外賣是全然不同的概念。

是！這是「鹽之華」開業15年來首次推出外賣餐盒，但食饕吃貨卻完全嗅不出「新手上路」的氣息，歸納整理，這二款法式餐盒有不少「周到」的設想。例如主廚特別將蔬菜比例拉高，因為她認為，這段時間大家應多攝取蔬果，且在盛夏酷暑中可以吃得清爽些。

又例如，考慮到經過包裝運輸後，菜餚的味道口感不會產生變化，所以她沒有用太複雜的廚技演繹菜餚，而是以「燒烤」和「燉煮」來確保食物的風味與口感不會「走鐘」。此外，套餐以「閃電泡芙」為餐後甜點，不只是這法式甜點色賞心悅目，更重要的是泡芙外帶方便易食，品嘗時不必用到餐具就可輕鬆享用。對消費者而言，這些都是貼心體己的設計。

既「豐」且「美，是「鹽之華」外帶法式餐盒的另一特色。為營造有別傳統「吃便當」的逸趣，除在包材盛器上富含巧思，也用了創意與巧思來表現菜餚。例如「花束沙拉」，即是以花束造型裝盛生菜，像束美麗的鮮花擺上餐桌更加賞心悅目，此即為「美」的呈現。

「豐」，不只是指法式餐盒內從麵包、前菜、沙拉、湯、主菜到甜點都包含了，為創價值感，二款餐盒除了主菜外，並另外有「副主菜」，如「烤薩索雞與彩色蘿蔔」的主菜是法國紅標認證的薩索雞（SASSO）的雞腿與雞胸肉，雞腿酥炸、雞胸肉則以龍眼木柴燒，淋上牛蒡與雞肉熬煮的醬汁提味，搭配的副主菜是先煎後烤的選挪威鮭魚。

「龍眼木烤特級安格斯肋眼牛排」是用美國安格斯冷藏肋眼牛肉以龍眼木柴燒，搭配千層洋芋，副主菜為綠檸檬果肉熬煮醬汁提味的煎北海道干貝。