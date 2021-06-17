工業電腦廠艾訊(3088)宣布與智慧感測器解決方案廠商西克（SICK）建立合作夥伴關係，以提升機器視覺解決方案效率與可靠性，有助優化製造商與系統整合商生產過程的自動監控，進一步提高產量、降低缺陷率，滿足不同產業領域及階層使用者需求。

艾訊股價4月中觸及58元的近9月高點後拉回，5月中下探51.7元後止跌回升，近期於54.5～56.2元狹幅盤整，今（17）日開高小漲0.55％，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超72張、本周迄今續賣超13張。

艾訊表示，機器視覺專用相機為工業影像處理環節的重要元素之一，此次將多功能高精準度的機器視覺平台整合西克的midiCam 2D相機系列，為自動化檢測和測量任務提供適合的視覺解決方案，大幅提升高度靈活性、可客製化及時間效率。

台灣西克產品經理蔡政霖表示，公司在亞洲敏捷開發協助下，成為機器視覺領域解決方案供應商之一。此次與艾訊正式攜手合作，利用人工智慧（AI）演算法與光學字元辨識（OCR），可輕易檢測到不可預知的缺陷，為複雜的機器視覺任務推出2D影像分析解決方案。

艾訊AIOT產品企劃部經理鍾緯承則表示，為提升製造品質與產量，所有元件、子元件和產品均必須經過徹底檢查。此次將機器視覺平台結合西克的midiCam 2D相機系列，可提供汽車、機器人、物流、電子、太陽能、食品和飲料業等領域的最佳機器視覺解決方案。

艾訊在歐美訂單需求復甦、缺料狀況紓緩下，2021年5月自結合併營收3.63億元，月增3.46％、年增2.03％。累計前5月合併營收16.83億元、年減7.65％。公司預期第二季營收可望較首季回溫，第三、四季均可望優於去年同期，使全年營收繳出個位數成長表現。