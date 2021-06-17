1.中鴻(2014)：7月盤價可望跟進中鋼開出平盤，不畏外資連3日賣超，早盤爆量續漲近7%，登1個月高價。

2.燁輝(2023)：中鋼7月開平盤，鋼鐵上中下游都將受惠，股價上攻近4%。

3.華泰(2329)：今年營運看好將逐季維持獲利，外資連4日買超，晨盤上揚漲逾2%。

4.世芯-KY(3661)：飛騰訂單有望放行，投信、自營商敲進，早盤再點火翻紅漲近2%。

5.台光電(2383)：Q3傳統旺季+美系客戶新品啟動拉貨，下半年業績可期，股價抗跌，一度漲逾2%。

6.欣興(3037)：基本面護航，5日線附近形成有力支撐，加上三大法人持續買超，股價走高2%以上。

7.大億(1521)：歐美疫情轉樂觀，期待人群走出去帶動車市需求，高檔整理後早盤向上突破，創一個月來高點，爾後平盤震盪。

8.淘帝-KY(2929)：618購物節為業績添柴火，今早止跌反彈，攻高3%。

9.富邦媒(8454)：股價逼近前高，市場謹慎以對，早盤部分投資人獲利了結，股價壓低在1400元。

10.台積電(2330)：除息失利，早盤開低失守600元，暫呈貼息。

11.東台(4526)：在手訂單回升，今年有望轉盈，早盤登頂、衝破季線。

12.雷虎(8033)：遙控車取得國際知名賽車公司授權，激勵早盤觸及漲停，收復短均及月線。

13.明安(8938)：高球市場續熱，H2營運看旺，早盤漲逾3%。

14.彩晶(6116)：昨獲外資翻多買超1.2萬張，早盤跳空彈漲近5%，力返5日線。

15.群創(3481)：昨獲外資買超4.3萬張送暖，早盤反彈5%，攻克20元。

16.永豐餘(1907)：受惠宅經濟發燒，早盤放量勁揚4%，重返五日線。

17.邑錡(7402)：ODM發光，訂單看到明年底，早盤攻上50元，差一檔亮燈漲停。

18.永捷(4714)：兩利多助明年業績起飛，激勵晨盤放量大漲5%，衝上今年高點。

19.晶碩(6491)：陸彩片需求旺，點火早盤勁揚3%，衝上天價604元。

20.碩禾(3691)：鴻海入股題材續發威，今日觸及第二根漲停，飛越半年線。

21.正達(3149)：買盤點火，連兩日亮燈漲停，跳上40元及季線。

22.榮運(2607)：手握長榮持股，隨著股價創高身價鍍金，亮麗登漲停。