本土疫情持續升溫，隨長者開打疫苗各類爭議不斷。總統蔡英文昨日（16）在民進黨線上中常會，特別盛讚自家執政的幾個縣市首長，都非常用心在各局處的橫向協調，讓施打得以順利進行。對此，藥師林士峰痛批，總統高度不該特別把自家縣市首長挑出來感謝，會讓民眾有「非民進黨執政就不是妳的子民」的觀感，在疫情當頭「同島一命」喊得震天價響同時，這種分別之心會讓人認為口號都是喊假的。

根據《中國時報》昨日報導，蔡英文在民進黨中常會致詞時指出，這幾天，高齡長者開始接種疫苗，這是第一波全國大規模施打疫苗。地方政府，尤其是民進黨幾個執政縣市，都用了很大的心力，把各局處的橫向協調做好，讓施打可以順利進行。

林士峰則發文表示，看到蔡英文以總統的高度，這樣子稱讚同黨的縣市長，其實還滿遺憾的。林喊話：「總統，您不是一直高喊著團結防疫守台灣！可是這一段疫情期間，我們已經不只一次看到您特別把民進黨執政的縣市長挑出來感謝了。總統，您的身份是中華民國的總統啊！」

林士峰進一步質疑：「難道非民進黨執政縣市的人民，就不是您的子民嗎？難道您獲得的史上最高票數，就沒有非民進黨執政的子民嗎？難道，您只想服務有投票給您的人民嗎？」並痛批蔡英文，嘴裡喊著同島一命，結果竟連總統都在分哪個縣市是民進黨執政，「您怎麼忍心放任您的支持者，汙名雙北分裂台灣而撒手不管？」

此文一出，獲得超過1100個讚、近200則留言與70次分享，討論熱烈。網友紛紛回應：「她上次貼文也說防疫不分黨派，結果只感謝執政黨地方首長做的很好」、「口口聲聲喊著同島ㄧ命，總統卻帶頭將台灣分化」、「藍色的不是她的國民！哈！綠色是親生的，藍色是路邊撿的！」此外也有網友持不同意見，認為：「她在自家中常會當然稱讚自家人啊」、「她是民進黨主席，在黨內場合稱讚黨內同志，這很正常吧？」