關渡平原彩繪稻田亮點地景

【旅遊經 編輯部報導】

北投關渡平原彩繪稻田目前已經進入最佳觀賞期，台北市七星農田水利研究發展基金會更將台北市超過百年歷史的最後一塊水稻田，運用彩繪圖騰藝術，創造民眾對關渡平原土地及農業的關懷，能保有傳統的水稻文化、重新塑造台北農村新風貌。

今年透過彩繪稻田藝術、傳遞關渡平原自然生態及水稻美景，臺北市政府產業發展局、行政院農業委員會農田水利署七星管理處及台北市七星農田水利研究發展基金會共同打造「七星春牛迎春、春回大地」水稻藝術地景，運用不同品種水稻編織出有如一片美麗的畫布般，相當吸睛又可愛。而俯視彩稻田如一座美麗的綠色地毯，平舖美麗的關渡平原上，在不能出遊的時間點上，不妨利用影像及影片來一場線上遊！希望透過彩繪稻田讓民眾了解我們的農業生長環境，藉此提昇民眾對農業、生態環境的關懷，共同打造一個與大自然友善共存的環境，所以這一次圖騰，以繪畫的畫法來設計，富有童趣，其中水鳥元素，起源於關渡平原溼地自然生態特有的候鳥經過的地方，代表著這片土地是健康、無毒的，健康的大地間育食著青蛙，包含福壽螺都是用人工及自然的農法除去，就是為了讓民眾從產地到餐桌都能夠吃得安心、吃得健康！

台北市七星農田水利研究發展基金會董事長周師文表示，我們長期致力於推廣無毒友善耕作及休閒農業環境，這次關渡平原彩繪稻田的元素，包含了七星、牛、水鳥，牛代表著農友們勤奮刻苦、努力的在這塊土地用心的耕作。現在民眾雖然居家防疫，不妨放鬆心情，不管您在何方，都可藉由這隻影片在線上欣賞關渡平原彩繪稻田之美，並且一同守護台灣！

※.線上影片：

圖片、影片提供：台北市七星農田水利研究發展基金會