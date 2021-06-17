導演廖人帥去年底拍攝天后蔡依林（Jolin）〈甜秘密〉MV，引發正反兩極評論，當時廖人帥親上火線，坦言因為這些負評失眠許久，最後決定放下。近來台灣新冠肺炎疫苗成為話題，5天前廖人帥發文透露無奈，抱怨像是參加自殺賭博遊戲，運氣好才能打到真實疫苗，昨(16日)他宣布已經在大陸打到疫苗，引發話題。

37歲廖人帥（Leo）過去以Circus成員出道，5年前他指導張靚穎的歌曲〈Dust My Shoulders Off〉，獲得紅點設計大獎最佳設計獎，卻與金曲獎絕緣，當時他曾發文抱不平，後來他再接再厲執導薛之謙〈摩天大樓〉、鄧紫棋〈摩天動物園〉等MV，才華獲得許多粉絲肯定。

廖人帥發文抱怨現在像玩自殺式的賭博遊戲。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

今年3月廖人帥在飯店發文，自曝人在隔離中，謝謝朋友送上許多打發時間的東西，「希望14天我不會無聊死」，4月他又發文透露隔離結束，「搬來上海滿一個月，怎麼感覺過了好久好久好久」。先前端午連假，廖人帥也呼籲：「端午很重要嗎？一定要返鄉嗎？大家想要一直病毒傳來傳去嗎？」擔心疫情再次爆發，更讓廖人帥說重話：「我覺得接下來應該沒完沒了了，自己幹的好事，自己跟別人都要承擔，智障」。

廖人帥3、4月透露人到大陸接受隔離。（圖／翻攝自outerspaceleo IG）

5天前廖人帥發文：「沒想到有一天，每次出門都是參與俄羅斯輪盤，自殺式的賭博遊戲，看誰運氣好能不被傳染、看誰運氣好能打上疫苗（還要真實有效的疫苗）、看誰運氣好能不死⋯」，希望大家都能幸運挺過這劫難。昨他曬出「門診注射室」的招牌，寫下：「疫苗got」，但沒說明在大陸接種了哪種疫苗，網友回應他：「超讚！要多喝水跟多休息喔」、「打兩針了嗎」，但廖人帥暫未回應。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922