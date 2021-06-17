AZ疫苗15日起開放高齡者施打，PTT名人、在殯儀館工作的「大師兄」昨天發文，說提醒97歲阿嬤記得去打疫苗，不料阿嬤卻告訴他，把疫苗留給別人，她不想打「老灰仔打了沒用，該走總是會走。」讓大師兄聽了落淚，「雖然我阿嬤只是個小小的人物，但是在我心中，她是個偉大到不行的人」。

大師兄昨天臉在臉書發文，表示看到長者疫苗開打的消息後，打電話回去給外婆提醒她去打針，注意社交距離，但阿嬤卻說沒收到通知，沒有要打疫苗，讓他聽了很生氣，準備打去鄉公所質問為什麼沒通知，見孫子發脾氣，阿嬤才說出內心真正的想法，「阿嬤老了，不想打了。這些東西給別人打就好啦，老灰仔打了沒用，該走總是會走。」

聽到阿嬤說不想打疫苗，大師兄也不知道該怎麼勸她。於是請媽媽打給阿嬤，但還是得到一樣的答案。

大師兄說，前陣子看到一篇文章，不少人批評說，為什麼疫苗給老人先打，讓從小就被外婆養大的他很不能理解，如果今天只有一支疫苗，他會一定毫不猶豫選擇給阿嬤，「但是為什麼有人思維是這樣，也許他們有他們的道理，而我也有我的堅持」。

在勸說不了阿嬤的情況下，大師兄也只能告訴阿嬤不要亂跑，阿嬤也笑著回說她很久沒出門了，都只有在家裡種種菜而已，年紀大了朋友也都走的差不多了，阿姨、表哥也都待在家沒出門，甚至聊到最後，阿嬤還說「不然你幫我打去給鄉公所問看看，我不打的話，疫苗可以先給阿姨或是表哥打嗎？」

大師兄一聽到這句話，眼淚就流下來，「其實我阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人」，雖然不可能，但是在放棄打疫苗的同時，她想到的還是自己的家人，真的很感動，「能成為她愛的人之一，我真的好榮幸！」

對此，網友紛紛留言：「阿嬤要打啦，這麼善良的人要呷百二」、「阿嬤好偉大，怎麼想都是為了家人。祝阿嬤能一直健康平安」、「阿嬤真的讓人好感動！對比起整天吵來吵去的那群人，台灣更需要像阿嬤一樣善良的心」，也有人表示「建議阿嬤施打，雖然不常外出，但其他人可能會接觸到病毒，再傳染給她，這樣的風險更大」。