防疫期間通勤族降低對大眾運輸系統的依賴，不少人改騎機車或開車上下班，無形中提高了交通事故風險，產險業者提醒廣大機車族除應投保強制險外，可加保「機車第三人責任保險」以及「機車強制險駕駛人傷害附加條款」才建構完整騎車保障。

根據交通部資料，去年交通事故死亡人數衝上5年新高，其中又以機車(包含電動機車)事故最嚴重。新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，疫情改變民眾生活方式，為降低群眾感染風險，不少民眾改騎機車通勤，然而，隨著在馬路上待的時間越久，民眾暴露在危險中的機會也大大增加，事前對機車險的完整規劃，有助於降低人身、財產損失及對個人與家庭的衝擊。

呂文泉指出，對機車族群來說，有三必備保險，一、政府強制投保的汽機車責任保險，不論機車駕駛人有無過失，保障乘客及第三人傷害、死亡，每人理賠額度上限分別為身故理賠200萬元、失能則採分級給付5~200萬元、傷害醫療20萬元。二、「機車第三人責任保險」─因強制險並不提供財物損失賠償，尤其現在超跑滿街跑，投保「機車第三人責任保險」可以補強強制險保障不足，若遇交通事故對方求償修車費或是傷害超過強制險保額時，第三人責任險即可在承保額度內保障車主因自己過失而發生意外事故，所造成的第三人死亡、傷害或財物損失的賠償責任。

第三是加保「機車強制險駕駛人傷害附加條款」─呂文泉說則是填補駕駛本人的風險缺口，若不幸因道路突發狀況而發生自撞、自摔打滑意外，因強制險理賠對象不包含單一事故之駕駛本人，機車騎士得全額負擔自己受傷的醫藥費，加保「機車強制險駕駛人傷害附加條款」則可為避免交通事故造成人財兩失，讓行車安全保障更心安。

新安東京海上產險提醒，未投保機車強制險處新臺幣最高3,000元罰鍰，抗疫期間建議民眾應強化相關機車保險分散風險，也為不必要的人與人接觸，可多加利用不受時間及空間限制的網路投保服務，疫起居家上網投保，還可享保費優惠，為自己打造心安出門、平安返家的防護罩。