散戶大軍助攻下，股市資金今年大舉湧向「迷因股」，帶動3大題材電競、健康瘦身、寵物等相關股價指數迭創新高。法人表示，歐美各國疫情逐漸趨緩，經濟朝正向發展，民眾消費力道再起，具基本面支撐的未來消費趨勢產業，獲利、股價可望穩步向上。「迷因股meme stocks」指的是網路平台或論壇上被熱烈討論的股票，在社交媒體的推波助瀾下，吸引散戶爭相買進。

觀察美股目前受到散戶追捧的迷因股，如：連鎖電影院AMC、電玩零售商GME、三葉草健康醫療公司Clover Health、電子商務平台Wish、黑莓、溫蒂漢堡等，主要分布在電競遊戲、健康瘦身、寵物毛孩、創新科技等，都是年輕世代感興趣的產品。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，電競、健康瘦身、寵物等產業，不僅話題十足，還有基本面支撐。因為疫情期間，許多人已經養成在家健身、數位娛樂或飼養寵物的嗜好，而疫後經濟重啟，民眾買氣回溫，將進一步嘉惠這些消費趨勢產業。

至於台股的迷因題材概念股，電競相關包括微星(2377)、宏碁(2353)、技嘉(2376)、華碩(2357)、致伸(4915)、曜越(3540)、橘子(6180)、網龍(3083)等；而健康瘦身則有喬山(1736)、明躍(4151)、岱宇(1598)；至於寵物概念股則如卜蜂(1215)、福壽(1219)及統一(1216)等。