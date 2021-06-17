周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收低，豆油期貨觸發跌停，因受累於全球植物油價格走軟和需求的不確定性打壓，玉米期貨漲跌互現，近月7月合約上漲，遠月合約下跌，交易商指出，這是因為現貨上揚，舊作供應緊張。

分析師指出，豆油期貨市場帶領大豆及製成品市場走軟，多個豆油期約皆跌停，於上周豆油價格曾飆升至歷史最高紀錄73.74美分，其他歐洲油菜籽和馬來西亞棕櫚油期貨同樣走低。

今年美國豆油、歐洲油菜籽和馬來西亞棕櫚油期貨均大幅攀升，因為全球植物油供應吃緊，生物燃料需求旺盛，但是近日植物油價格回落，因多頭獲利平倉。

終場7月大豆跌17.25美分，報1448.5美分， 7月玉米漲5.5美分，報673美分， 7月小麥漲1.25美分，報662.75美分，7月黃豆油跌3.5美分，報62.07美分，7月黃豆粉漲6.8美元，報379.2美元。(商品行情網)