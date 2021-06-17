根據路透社短觀調查，與5月份相比，日本製造業與服務業的信心在6月份幾乎持平沒有變化，代表疫情現今發展撲朔迷離，這些日企躊躇不前，對未來似乎也舉棋不定。

路透社短觀結果顯示，由於海外需求強勁，日本製造業雖然樂觀，不過這一次指數應該會比上一次稍微低一點。

路透社在6月3日至14日所做的調查，日企製造業的短觀景氣指數，可望從5月份的21小幅增至22。不過，服務業就沒這麼樂觀，跟5月的指標2相比，最多大概僅持平而已。

路透社短觀指數判讀，是景氣樂觀與悲觀相減而來，指數若是正的，表示對未來較樂觀，反之亦然。

這份針對近五百家中大型日企調查報告，在製造業中，化學與金屬業者較樂觀，但紡織與造紙則較悲觀。一家化學日企則指出，電子材料方面海外需求正向增加。

日本央行計劃在17日開始召開兩天政策會議，若沒有意外，日本將持續量化寬鬆，砸大錢換取景氣重回正規。

至於官方版的日本央行短觀報告，預定在7月1日公布。至於7月23日，東京奧運會將復賽，不過，外界也擔心新冠病毒會藉此擴散。

2021年第2季，日本經濟預估介於成長與衰退之間，因為緊急狀態持續實施與疫苗接種率無法大幅增所致。

一家零售日企就直接表示，景氣復甦還是很緩慢。至於不動產方面持悲觀態度，航空業也一樣半斤八兩。