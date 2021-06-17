美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）周三公布，美國上周原油庫存減少735.5萬桶，遠超出市場預期的減少329萬桶。汽油庫存增加195.4萬桶，而市場預期為減少61.4萬桶。餾分油庫存減少102.3萬桶，市場預期為增加18.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高1.3個百分點，原油進口量減少84.5萬桶/日。

2.美國勞工部公布，美國5月進口物價較4月上漲1.1%，超出市場預期的月漲0.8%。5月出口物價月漲2.2%，遠超出市場預期的月漲0.8%。

3.美國商務部公布，5月新屋開工數增加3.6%，以年率計為157.2萬戶，少於市場預估的163萬戶。建築許可數減少3%，以年率計為168.1萬戶，亦少於市場預期的173萬戶。

4.美國原油庫存減少，周三紐約期油收漲3美分或0.04%，為每桶72.15美元，但盤中一度大漲1.19%，站上72.98美元。布蘭特期油連漲第5天，終場收漲40美分或0.54%，為每桶74.39美元，再創2019年4月以來新高，盤中一度勁揚1.28%，報74.94美元。

5.聯準會大幅上修今年通膨預測，並提前下次升息的時間表，周三美元觸及6周新高。尾盤ICE美元指數上揚0.63%，報91.103，創下5月6日來新高。

6.聯準會提前升息時間表至2023年，周三紐約期金收漲0.3%，為每盎司1861.4美元。現貨金稍早前一度下挫1.53%，報每盎司1830.2美元。分析師表示，聯準會暗示未來一年將大致維持量化寬鬆（QE）措施，為金市帶來一些支撐。